Порядок выступлений Евровидения-2024: когда ждать своих фаворитов на сцене финала

Евровидение ежегодно дарит своим зрителям немало новых эмоций. Поэтому просто невозможно не ждать финала песенного конкурса, который состоится уже 11 мая. Так же тяжело бывает и думать, когда же выйдет любимый участник на сцену, поэтому нужно знать, какой порядок выступлений Евровидения-2024.

В этом году в финале выступят представители 26 стран. Десятку лучших выбирали в каждом из полуфиналов. Еще пять участников присоединились к финалу автоматически, ведь представляют страны Большой пятерки. Также автоматически попадает в список лучших и представитель победившей в прошлом году страны. В этот раз это Швеция.

В какой именно последовательности все 26 конкурсантов выступят? Официальный сайт конкурса поделился порядком выступлений участников в финале Евровидения-2024.

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Порядок выступлений Евровидения-2024

Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable. Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria. Германия: Isaak — Always on the Run. Люксембург: TALI — Fighter. Нидерланды: Joost Klein — Europapa. Израиль: Eden Golan — Hurricane. Литва: Silvester Belt — Luktelk. Испания: Nebulossa — Zorra. Эстония: 5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue. Латвия: Dons — Hollow. Греция: Marina Satti — ZARI. Великобритания: Olly Alexander — Dizzy. Норвегия: Gåte — Ulveham. Италия: Angelina Mango — La noia. Сербия: Teya Dora — Ramonda. Финляндия: Windows95man — No Rules! Португалия: iolanda — Grito. Армения: LADANIVA — Jako. Кипр: Silia Kapsis — Liar. Швейцария: Nemo — The Code. Словения: Raiven — Veronika. Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim. Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter. Франция: Slimane — Mon Amour. Австрия: Kaleen — We Will Rave.

А если хочешь послушать, как звучат их песни, перед тем как выбирать фаворитов, тогда читай список участников и композиций песенного шоу.

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