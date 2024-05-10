Порядок выступлений Евровидения-2024: когда ждать своих фаворитов на сцене финала

Евровидение ежегодно дарит своим зрителям немало новых эмоций. Поэтому просто невозможно не ждать финала песенного конкурса, который состоится уже 11 мая. Так же тяжело бывает и думать, когда же выйдет любимый участник на сцену, поэтому нужно знать, какой порядок выступлений Евровидения-2024.
В этом году в финале выступят представители 26 стран. Десятку лучших выбирали в каждом из полуфиналов. Еще пять участников присоединились к финалу автоматически, ведь представляют страны Большой пятерки. Также автоматически попадает в список лучших и представитель победившей в прошлом году страны. В этот раз это Швеция.
В какой именно последовательности все 26 конкурсантов выступят? Официальный сайт конкурса поделился порядком выступлений участников в финале Евровидения-2024.
А если хочешь послушать, как звучат их песни, перед тем как выбирать фаворитов, тогда читай список участников и композиций песенного шоу.
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