Хорватия: что может предложить жемчужина Адриатики для морского отдыха

К сожалению, безопасно отдохнуть и оздоровить себя и своих детей на море в Украине практически невозможно из-за боевых действий. Если ваше здоровье требует морского воздуха, теплого солнца и сухого климата, как вариант, можно рассмотреть живописную Хорватию.

Читай, где лучше купаться, об интересных местах и курортах для отдыха в Хорватии — в материале.

Хорватия — это живописные пейзажи, мягкий климат, чистейшее теплое море и большое разнообразие исторических памятников, не уступающих по красоте и уникальности достопримечательностям из других стран Европы. Страна термальных источников, чистого Адриатического моря, красочных бухт, а также древних загадочных замков и нереальной красоты национальных парков оставляет только яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Хорватия: отдых на море

Популярные курорты:

Опатия — курортный город в Хорватии, на северо-востоке полуострова Истрия, на берегу залива Кварнер Адриатического моря. Небольшой городок идеально сочетает в себе современный шик и настоящий шарм Средневековья. Опатия подойдет ценителям пляжного отдыха, ведь именно здесь можно достаточно понежиться и позагорать на чистых и комфортабельных пляжах.

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Пула — город и порт на северо-восточном побережье Адриатического моря, самый большой город в южной части полуострова Истрия, региона Хорватии. Курорт Пула подходит любителям активного отдыха (дайвинг, купание) и тем, кого интересуют достопримечательности Хорватии, поскольку именно здесь находится древний амфитеатр, а также Археологический и Морской музеи.

Ровинь — это живописный курортный город, расположенный на берегу Адриатического моря. Здесь царит атмосфера спокойствия и расслабленности, которую дополняют узкие мощеные улочки, голубая гладь воды и качающиеся на ней белоснежные яхты. Такое впечатление, что ты находишься в подлинном земном раю. Часто Ровинь называют хорватской Венецией из-за того, что местные домики с наклонными рыжими крышами выныривают прямо из воды.

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Отдых на море: Хорватия

Дубровник по праву считается одним из самых красивых городов Адриатического побережья. Для семейного отдыха каменистые и галечные пляжи Дубровника не подходят, но вот полюбоваться достопримечательностями, находящимися под охраной ЮНЕСКО, обязательно стоит.

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Полуостров Истрия — один из самых популярных курортов среди туристов в Хорватии. Природа поражает своей красотой: чистое море, скалистое побережье, сосновые леса и парки создают гармоничное сочетание, которым хочется наслаждаться и любоваться. Здесь легко дышится и комфортно отдыхается. А старинные города, которыми просто усеян весь полуостров, добавляют в отпуск дополнительный колорит.

— один из самых популярных курортов среди туристов в Хорватии. Природа поражает своей красотой: чистое море, скалистое побережье, сосновые леса и парки создают гармоничное сочетание, которым хочется наслаждаться и любоваться. Здесь легко дышится и комфортно отдыхается. А старинные города, которыми просто усеян весь полуостров, добавляют в отпуск дополнительный колорит. Брач — один из самых больших и красивых островов в Хорватии. Брач является идеальным местом для отдыха с семьей, а также для романтического путешествия. Самыми популярными курортами Брача являются: Супетар, Болл и Пучища.

Крк — остров в северной части Хорватии, у далматинского побережья в заливе Кварнер, а также расположенный на нем одноименный курортный город. Здесь расположены еще такие курортные населенные пункты, как Омишаль, Дубашница, Пунат, Добрынь, Башка.

Отдых на море Хорватия 2024

Сплит . Этот курорт является неофициальной столицей Хорватии. Окруженный зелеными склонами гор он привлекает туристов бирюзовой водной гладью, лучшими пляжами с галькой и песком, комфортабельными отелями, насыщенной ночной жизнью и культурными мероприятиями.

. Этот курорт является неофициальной столицей Хорватии. Окруженный зелеными склонами гор он привлекает туристов бирюзовой водной гладью, лучшими пляжами с галькой и песком, комфортабельными отелями, насыщенной ночной жизнью и культурными мероприятиями. Умаг . Курорт предлагает туристам насыщенную экскурсию и высококлассный пляжный отдых. Побережье курорта скалистое, поэтому не отличается удобным пляжным отдыхом в Хорватии. Большая часть покрыта бетонными платформами, однако ты сможешь изучать удивительный подводный мир или рассекать волны на шортборде.

. Курорт предлагает туристам насыщенную экскурсию и высококлассный пляжный отдых. Побережье курорта скалистое, поэтому не отличается удобным пляжным отдыхом в Хорватии. Большая часть покрыта бетонными платформами, однако ты сможешь изучать удивительный подводный мир или рассекать волны на шортборде. Макарская. Чистый воздух сосновых лесов, развитая городская инфраструктура, возможность созерцать исторические постройки и посетить близлежащие острова — этим славится этот курорт. Побережье состоит из двух частей. Одна сторона — это городской порт и причал для яхт, а другая — лучшие пляжи Хорватии с мелкой галькой. Здесь вода теплее, поэтому купальный сезон на курорте длится до октября.

Хорватия: море, отдых

Башка-вода . Это популярный курорт Хорватии, окруженный виноградниками, величественными горами и оливковыми рощами. Он привлекает любителей пляжного и активного отдыха. Здесь сосредоточены многие дайвинг-центры, теннисные корты, бары, дискотеки. Береговая линия — белая галечная.

. Это популярный курорт Хорватии, окруженный виноградниками, величественными горами и оливковыми рощами. Он привлекает любителей пляжного и активного отдыха. Здесь сосредоточены многие дайвинг-центры, теннисные корты, бары, дискотеки. Береговая линия — белая галечная. Тучепы. Еще один знаменитый курорт Хорватии, идеально подходящий для семейного отдыха. Побережье скрыто от сильных ветров, а сосновые леса создают мягкий климат и хорошие условия для купания с начала июня по конец сентября. На береговой линии расположены лучшие гостиницы Хорватии, предоставляющие услуги детских аниматоров.

Хорватия отличается тихой, почти домашней атмосферой, поэтому она привлекает огромное количество туристов, предпочитающих отдыхать со своей семьей.

Но, если ты собираешься взять с собой на отдых совсем маленького ребенка, лучше остановите свой выбор на песчаных пляжах или пляжах с мелкой галькой. Советуем тебе такие песчаные пляжи, как Мляску в Хваре, Лаподе в Дубровике.

А для того, кто интересуется другими актуальными, интересными и доступными европейскими направлениями отдыха на море, — наш материал в помощь.

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