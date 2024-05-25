Хорватия: что может предложить жемчужина Адриатики для морского отдыха

К сожалению, безопасно отдохнуть и оздоровить себя и своих детей на море в Украине практически невозможно из-за боевых действий. Если ваше здоровье требует морского воздуха, теплого солнца и сухого климата, как вариант, можно рассмотреть живописную Хорватию.
Читай, где лучше купаться, об интересных местах и курортах для отдыха в Хорватии — в материале.
Хорватия — это живописные пейзажи, мягкий климат, чистейшее теплое море и большое разнообразие исторических памятников, не уступающих по красоте и уникальности достопримечательностям из других стран Европы. Страна термальных источников, чистого Адриатического моря, красочных бухт, а также древних загадочных замков и нереальной красоты национальных парков оставляет только яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Популярные курорты:
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Хорватия отличается тихой, почти домашней атмосферой, поэтому она привлекает огромное количество туристов, предпочитающих отдыхать со своей семьей.
Но, если ты собираешься взять с собой на отдых совсем маленького ребенка, лучше остановите свой выбор на песчаных пляжах или пляжах с мелкой галькой. Советуем тебе такие песчаные пляжи, как Мляску в Хваре, Лаподе в Дубровике.
А для того, кто интересуется другими актуальными, интересными и доступными европейскими направлениями отдыха на море, — наш материал в помощь.
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