Кофе с корицей в четверг — что говорить и почему он так популярен

Иногда кажется, что можно поверить во все, чтобы баланс на карте увеличивался. В социальных сетях стал популярным кофе с корицей в четверг. Это тренд, связанный с эзотерикой. Читай подробнее, работает ли ритуал кофе с корицей.

Кофе с корицей в четверг — что говорить и правда ли это работает

Листая видео в социальных сетях, можно встретить подробные инструкции о кофе с корицей в четверг. По словам эзотериков и нумерологов, это имеет смысл, потому что четверг является “денежным днем” и имеет энергию Юпитера.

А энергия Юпитера, по эзотерическим практикам, должна влиять на финансовое благополучие. Самым главным в ритуалах с кофе называют веру и аффирмации. Тренд распространился настолько, что в кофейнях в четверг значительно больше посетителей.

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Мнения комментаторов под видео разделились — у кого-то действительно увеличился баланс на карте, а у кого-то ритуал не работает. Сам алгоритм питья кофе таков:

Нужно заварить или купить кофе. Это должен быть четверг. Добавить корицу и произнести: “Как корица вкус кофе добавляет, так и денег у меня прирастает. Да будет так”. Нумерологи советуют воображать во время питья, как увеличивается баланс на карте.

Верить в ритуал или нет — дело индивидуальное. Большинство людей пока предпочитают традиционные способы зарабатывания денег — ходить на работу. Но в любом случае кофе с корицей будет вкусным.

Следует заметить, что астрология, нумерология, эзотерика и подобные практики не являются науками, а потому подтверждения им нет. Совпадения могут быть случайными, но если хочется во что-то верить — почему бы и нет.

Такой ритуал можно использовать хотя бы ради вкусного кофе, а также для улучшения самооценки и веры в себя.

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