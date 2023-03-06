Будет ли выходной на 8 марта 2023 года в Украине: что известно об отмене праздника

В Украине долго дебатировали, что делать с праздником 8 марта, в частности, оставлять ли этот день выходным. Вопрос поставили на голосование в Дию. Каковы результаты голосования и будет ли выходной на 8 марта — читай в нашем материале подробно.

Выходной на 8 марта 2023 года: результаты голосования в Дие

Сегодня завершилось голосование в Дие по поводу празднования Международного женского дня. Ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщал о следующем:

В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта — оставить официальным выходным или сделать рабочим днем, — написал Федоров в соцсетях.

Важно, что голоса в приложении обещают учесть перед принятием законопроекта. Опрос длился до 6 марта.

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По результатам опроса, 8 марта просят оставить выходным около 62% людей.

Более 32% посчитали, что этот день должен быть рабочим, а чуть больше 5% не смогли определиться.

Увидеть результат ты можешь в приложении Дия в разделе Опросы.

Будет ли выходной на 8 марта 2023

Военное положение в Украине продлено до 20 мая 2023 года. Это значит, что 8 марта будет рабочим днем. Важно, что в большинстве стран мира это обычный рабочий день, а в Украине в мирное время он был праздничным.

Ранее на эту дату планировали разные мероприятия, ведь 8 марта было официальным выходным.

Однако согласно Закону Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения все выходные отменены, пока действует военное положение.

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Отмена 8 марта и майских праздников: что известно

14 февраля ряд депутатов ВР предложили внести изменения в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников и отменить 8 марта, 1 и 9 мая. Этот законопроект №9009 зарегистрирован в парламенте.

Вместо этих праздников нардепы предложили установить следующие:

25 февраля — День украинской женщины (День украинки). День рождения Леси Украинки.

9 марта — Шевченков день. День рождения Тараса Шевченко.

Второе воскресенье мая — День матери.

Однако соответствующие решения пока не приняты.

А если нужен подарок на 8 марта, ищи его по ссылке.

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