Крутые особенности камеры и живые субтитры: что нового в iOS 16

Недавно Apple презентовала новые iPhone. Также компания представила интересные обновления: это iOS 16 и iOS 15.7 beta 1.
Какие айфоны поддерживают 16-ю версию обновления? Читай о том, что нового в iOS 16, и о дате ее выхода в нашем материале.
Предфинальная версия обновления почти ничем не отличается от предыдущих. Возможно, iOS 16 останется в таком же варианте, в каком вчера представила компания. Известно, что iOS 16 выйдет уже совсем скоро, 12 сентября.
Список обновлений, если учесть прошлые обновления iOS, не очень обширный.
Однако есть вероятность того, что на телефоне будет больше разнообразных возможностей, и расширенный список новинок нам покажут уже в этот понедельник.
Обновления iOS 16 могут себе позволить обладатели айфонов, начиная с восьмой версии. А это:
Если подвести итоги, iOS 16 будет удобнее старой версии. Несмотря на то, что функций компания добавила не так много, они кардинально облегчают жизнь.
Например, улучшенный экран блокировки, удобные карты, виджеты и почтовый клиент. Теперь без проблем можно будет удалить сообщение после того, как оно будет отправлено.
Нужно понимать, что компания Apple показала нам только релизную сборку обновления iOS 16, поэтому для того, чтобы делать выводы по iOS 16, нужно дождаться понедельника.
Напомним, что iOS 16 выйдет 12 сентября после 19:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о ближайших технологических целях Украины и международном Diia Summit с иностранными партнерами.
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