Сохранять золотую середину: как часто нужно поливать помидоры

Вода и солнце — то, что нужно для хорошего урожая. Но главное в этом деле — правильно поливать растение и заботиться о комфортной температуре. Особенно если говорится о помидорах.

Как правильно поливать помидоры и как часто это делать, мы расскажем дальше.

Как поливать помидоры в горшке или теплице

В первые дни после высадки саженцы помидоров не следует поливать. Пять дней саженец должен адаптироваться к новой среде. Помидоры любят влагу, поэтому после адаптации их нужно поливать так, чтобы вся почва в горшке была равномерно влажной.

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Поливать помидоры нужно только под корень, особенно в период цветения.

Если поливать все листья и цвет, то они могут опасть, замедляется завязь плодов. Также следует следить за влажностью воздуха: чрезмерная влага провоцирует грибковые инфекции у растений.

Но в зимний период горшки с помидорами лучше поставить в прохладное место чуть дальше от окон и батарей. Помидоры любят дождливый полив, так что дважды в месяц их можно проливать водой комнатной температуры в ванной.

Как поливать помидоры в открытом грунте

Помидоры очень любят влагу и воду. Однако также следует следить за тем, чтобы земля не пересыхала.

Поливать помидоры в открытом грунте нужно дважды в неделю, по три литра воды под каждый куст. В период цветения количество воды следует снизить до одного литра.

Если становится жарко, то не спеши сразу поливать помидоры, когда видишь сухую землю. Уменьши количество воды до одного литра.

Если не соблюдать этих правил, то плоды могут потрескаться или осыпаться.

Чем обрабатывать помидоры, если их уничтожает грибок или фитофтор, мы писали в нашем другом материале.

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