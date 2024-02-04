Суп на Моне Лизе — призыв к сознанию или порча искусства? Цель акций протеста экоактивистов

Мону Лизу “угостили” супом, а к полотну Пабло Пикассо — приклеили себя. Экоактивисты все чаще появляются в новостных лентах из-за своих акций протеста. Одной из последних прошла акция в Париже: два активиста облили супом картину Мона Лиза в Лувре.

Активисты оправдали свой поступок желанием продвигать, в частности, право на здоровое и стойкое питание. Конечно, картина защищена бронированным стеклом, поэтому еда не повредила полотно. Однако такие поступки возмущают общество, а требования остаются неясными для большинства.

Как активисты портят культурные памятки человечества, какие случаи мы помним и зачем они это делают — рассказываем тебе дальше.

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Акции протеста экоактивистов: известны случаи

Распространенные акции экоактивистов начались примерно в конце июня 2022 года. Тогда в Институте Курто, в Лондоне, активисты группы Just Stop Oil приклеили себя к картине Цветущие персиковые деревья, автором которой является Винсент Ван Гог.

Через несколько месяцев подобная акция прошла в Австралии, где активисты движения Восстания против вымирания приклеили свои руки к картине Пабло Пикассо — Убийства в Корее. Это произошло в Национальной галерее Виктории.

Экоактивисты заявили о призыве к правительствам всех стран, корпораций и учреждений объединиться и принять меры по преодолению глобального экологического кризиса.

Как и в большинстве случаев, активисты не повредили само произведение искусства, а лишь приклеили свои руки к стеклам, что защищает картины.

В октябре экоактивисты облили супом картину Ван Гога Подсолнечники. Тогда же произошли и другие атаки на объекты изобразительного искусства: на картину французского живописца Клода Моне в гаагской художественной галерее вылили картофельное пюре, а в конце месяца активисты движения Последнее поколение сначала облили картину Стежки сена картофельным пюре, а затем приклеили себя к полу.

Такие акции протеста касались не только картин. К примеру, в том же октябре жертвой стала восковая статуя короля Чарльза ІІІ в музее мадам Тюссо в Лондоне: экоактивисты обмазали её шоколадным тортом.

27 октября 2022 года активист Just Stop Oil попытался приклеить свою голову к картине Яна Вермера Девушка с жемчужной серьгой. Другой активист швырнул в холст красную жидкость.

BREEK — Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

От действий экоактивистов также пострадали:

Все акции протеста так или иначе были связаны с протестом против чрезмерного потребления и экологии: добычей нефти и повышением температуры климата.

Экоактивисты облили черной краской картину Густава Климта не просто так, пронесли жидкость в грелке под одеждой. Они выступили против бурения нефтегазовых скважин.

— Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти с другой. Так Густав Климт изобразил Смерть и жизнь более 100 лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невероятных масштабов, потому что, как и герои Климта, не хотим мириться со смертельной угрозой, — объяснил акцию активист.

Почему экоактивисты портят искусство и правильно ли это

Конечно, большинство общества сходится во мнении, что призывать к сознанию и привлекать внимание к проблеме можно другими путями, не портя дорогие произведения искусства.

Ведь приклеенная рука к картине никак не снизит количество вырубленных деревьев, не остановит глобальное потепление.

Самыми известными группами экоактивистов являются британские Extinction Rebellion (Восстание против вымирания), Just Stop Oil (Просто остановите использование нефти) и итальянский Ultima Generazione (Последнее поколение).

В большинстве своем они выступают за сознательное отношение к экологии.

Ранее в интервью Суспільному культуролог Мария Дячук отметила, что такие “методы борьбы” совсем не новые.

— К сожалению или, к счастью, чтобы поразить современного зрителя, нужен шок-контент, сенсация, драма и трагедия. Поэтому такие акции имеют право на существование, — пояснила она.

Цель не в том, чтобы испортить тот или иной объект, а в том, чтобы обратить внимание общества, ведь активисты знают о защитном стекле.

Climate activists throw Maple Syrup at Emily Carr’s “Stumps and Sky” at Vancouver Art Gallery to demand an end to the Coastal ​​​​​​​GasLink Pipeline currently drilling under the sacred Wedzin Kwa river on unceded @Gidimten Wet’suwet’en lands​​​#KillTheDrill #WetsuwetenStrong pic.twitter.com/KiOr0zKkZk — Stop Fracking Around (@StopFrackingA) November 12, 2022

К тому же культуролог определила и другие неочевидные причины именно для такого привлечения внимания: желание быть заключенными, чтобы количество таких “пленников” достигало критического уровня и правительства стран обратили внимание на проблему.

— Главный слоган активистов — что более ценно: искусство или жизнь? В своих речах они подчеркивают, что всех шокирует суп на Подсолнухах или пюре на Стежках сена, но никого уже не шокируют тающие ледники, продовольственный кризис и загрязнение планеты.

В то же время, покушение на искусство расценивается людьми как определенный уровень необразованности, дикости или отсутствия уважения к культурным достояниям, — добавила Мария Дячук.

Влиять на экологию действительно может каждый человек. Раньше мы готовили для тебя чек-лист сознательного человека, чтобы ты знал/(-а), каких привычек лучше избавиться уже сейчас, чтобы не вредить планете.

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