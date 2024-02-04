Суп на Моне Лизе — призыв к сознанию или порча искусства? Цель акций протеста экоактивистов

Мону Лизу “угостили” супом, а к полотну Пабло Пикассо — приклеили себя. Экоактивисты все чаще появляются в новостных лентах из-за своих акций протеста. Одной из последних прошла акция в Париже: два активиста облили супом картину Мона Лиза в Лувре.
Активисты оправдали свой поступок желанием продвигать, в частности, право на здоровое и стойкое питание. Конечно, картина защищена бронированным стеклом, поэтому еда не повредила полотно. Однако такие поступки возмущают общество, а требования остаются неясными для большинства.
Как активисты портят культурные памятки человечества, какие случаи мы помним и зачем они это делают — рассказываем тебе дальше.
Распространенные акции экоактивистов начались примерно в конце июня 2022 года. Тогда в Институте Курто, в Лондоне, активисты группы Just Stop Oil приклеили себя к картине Цветущие персиковые деревья, автором которой является Винсент Ван Гог.
Через несколько месяцев подобная акция прошла в Австралии, где активисты движения Восстания против вымирания приклеили свои руки к картине Пабло Пикассо — Убийства в Корее. Это произошло в Национальной галерее Виктории.
Экоактивисты заявили о призыве к правительствам всех стран, корпораций и учреждений объединиться и принять меры по преодолению глобального экологического кризиса.
Экоактивисты заявили о призыве к правительствам всех стран, корпораций и учреждений объединиться и принять меры по преодолению глобального экологического кризиса.
Как и в большинстве случаев, активисты не повредили само произведение искусства, а лишь приклеили свои руки к стеклам, что защищает картины.
Unsplash
В октябре экоактивисты облили супом картину Ван Гога Подсолнечники. Тогда же произошли и другие атаки на объекты изобразительного искусства: на картину французского живописца Клода Моне в гаагской художественной галерее вылили картофельное пюре, а в конце месяца активисты движения Последнее поколение сначала облили картину Стежки сена картофельным пюре, а затем приклеили себя к полу.
Такие акции протеста касались не только картин. К примеру, в том же октябре жертвой стала восковая статуя короля Чарльза ІІІ в музее мадам Тюссо в Лондоне: экоактивисты обмазали её шоколадным тортом.
27 октября 2022 года активист Just Stop Oil попытался приклеить свою голову к картине Яна Вермера Девушка с жемчужной серьгой. Другой активист швырнул в холст красную жидкость.
BREEK — Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9— Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022
BREEK — Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9
Все акции протеста так или иначе были связаны с протестом против чрезмерного потребления и экологии: добычей нефти и повышением температуры климата.
Все акции протеста так или иначе были связаны с протестом против чрезмерного потребления и экологии: добычей нефти и повышением температуры климата.
Экоактивисты облили черной краской картину Густава Климта не просто так, пронесли жидкость в грелке под одеждой. Они выступили против бурения нефтегазовых скважин.
— Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти с другой. Так Густав Климт изобразил Смерть и жизнь более 100 лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невероятных масштабов, потому что, как и герои Климта, не хотим мириться со смертельной угрозой, — объяснил акцию активист.
Конечно, большинство общества сходится во мнении, что призывать к сознанию и привлекать внимание к проблеме можно другими путями, не портя дорогие произведения искусства.
Ведь приклеенная рука к картине никак не снизит количество вырубленных деревьев, не остановит глобальное потепление.
Самыми известными группами экоактивистов являются британские Extinction Rebellion (Восстание против вымирания), Just Stop Oil (Просто остановите использование нефти) и итальянский Ultima Generazione (Последнее поколение).
В большинстве своем они выступают за сознательное отношение к экологии.
В большинстве своем они выступают за сознательное отношение к экологии.
Ранее в интервью Суспільному культуролог Мария Дячук отметила, что такие “методы борьбы” совсем не новые.
— К сожалению или, к счастью, чтобы поразить современного зрителя, нужен шок-контент, сенсация, драма и трагедия. Поэтому такие акции имеют право на существование, — пояснила она.
Цель не в том, чтобы испортить тот или иной объект, а в том, чтобы обратить внимание общества, ведь активисты знают о защитном стекле.
Climate activists throw Maple Syrup at Emily Carr’s “Stumps and Sky” at Vancouver Art Gallery to demand an end to the Coastal GasLink Pipeline currently drilling under the sacred Wedzin Kwa river on unceded @Gidimten Wet’suwet’en lands#KillTheDrill #WetsuwetenStrong pic.twitter.com/KiOr0zKkZk— Stop Fracking Around (@StopFrackingA) November 12, 2022
Climate activists throw Maple Syrup at Emily Carr’s “Stumps and Sky” at Vancouver Art Gallery to demand an end to the Coastal GasLink Pipeline currently drilling under the sacred Wedzin Kwa river on unceded @Gidimten Wet’suwet’en lands#KillTheDrill #WetsuwetenStrong pic.twitter.com/KiOr0zKkZk
К тому же культуролог определила и другие неочевидные причины именно для такого привлечения внимания: желание быть заключенными, чтобы количество таких “пленников” достигало критического уровня и правительства стран обратили внимание на проблему.
— Главный слоган активистов — что более ценно: искусство или жизнь? В своих речах они подчеркивают, что всех шокирует суп на Подсолнухах или пюре на Стежках сена, но никого уже не шокируют тающие ледники, продовольственный кризис и загрязнение планеты.
В то же время, покушение на искусство расценивается людьми как определенный уровень необразованности, дикости или отсутствия уважения к культурным достояниям, — добавила Мария Дячук.
В то же время, покушение на искусство расценивается людьми как определенный уровень необразованности, дикости или отсутствия уважения к культурным достояниям, — добавила Мария Дячук.
Влиять на экологию действительно может каждый человек. Раньше мы готовили для тебя чек-лист сознательного человека, чтобы ты знал/(-а), каких привычек лучше избавиться уже сейчас, чтобы не вредить планете.
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