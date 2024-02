Суп на Моне Лизе — призыв к сознанию или порча искусства? Цель акций протеста экоактивистов

Мону Лизу “угостили” супом, а к полотну Пабло Пикассо — приклеили себя. Экоактивисты все чаще появляются в новостных лентах из-за своих акций протеста. Одной из последних прошла акция в Париже: два активиста облили супом картину Мона Лиза в Лувре.

Активисты оправдали свой поступок желанием продвигать, в частности, право на здоровое и стойкое питание. Конечно, картина защищена бронированным стеклом, поэтому еда не повредила полотно. Однако такие поступки возмущают общество, а требования остаются неясными для большинства.

Как активисты портят культурные памятки человечества, какие случаи мы помним и зачем они это делают — рассказываем тебе дальше.

Распространенные акции экоактивистов начались примерно в конце июня 2022 года. Тогда в Институте Курто, в Лондоне, активисты группы Just Stop Oil приклеили себя к картине Цветущие персиковые деревья, автором которой является Винсент Ван Гог.

Через несколько месяцев подобная акция прошла в Австралии, где активисты движения Восстания против вымирания приклеили свои руки к картине Пабло Пикассо — Убийства в Корее. Это произошло в Национальной галерее Виктории.

Как и в большинстве случаев, активисты не повредили само произведение искусства, а лишь приклеили свои руки к стеклам, что защищает картины.

В октябре экоактивисты облили супом картину Ван Гога Подсолнечники. Тогда же произошли и другие атаки на объекты изобразительного искусства: на картину французского живописца Клода Моне в гаагской художественной галерее вылили картофельное пюре, а в конце месяца активисты движения Последнее поколение сначала облили картину Стежки сена картофельным пюре, а затем приклеили себя к полу.

Такие акции протеста касались не только картин. К примеру, в том же октябре жертвой стала восковая статуя короля Чарльза ІІІ в музее мадам Тюссо в Лондоне: экоактивисты обмазали её шоколадным тортом.

27 октября 2022 года активист Just Stop Oil попытался приклеить свою голову к картине Яна Вермера Девушка с жемчужной серьгой. Другой активист швырнул в холст красную жидкость.

Экоактивисты облили черной краской картину Густава Климта не просто так, пронесли жидкость в грелке под одеждой. Они выступили против бурения нефтегазовых скважин.

— Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти с другой. Так Густав Климт изобразил Смерть и жизнь более 100 лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невероятных масштабов, потому что, как и герои Климта, не хотим мириться со смертельной угрозой, — объяснил акцию активист.

Конечно, большинство общества сходится во мнении, что призывать к сознанию и привлекать внимание к проблеме можно другими путями, не портя дорогие произведения искусства.

Ведь приклеенная рука к картине никак не снизит количество вырубленных деревьев, не остановит глобальное потепление.

Самыми известными группами экоактивистов являются британские Extinction Rebellion (Восстание против вымирания), Just Stop Oil (Просто остановите использование нефти) и итальянский Ultima Generazione (Последнее поколение).

Ранее в интервью Суспільному культуролог Мария Дячук отметила, что такие “методы борьбы” совсем не новые.

— К сожалению или, к счастью, чтобы поразить современного зрителя, нужен шок-контент, сенсация, драма и трагедия. Поэтому такие акции имеют право на существование, — пояснила она.

Цель не в том, чтобы испортить тот или иной объект, а в том, чтобы обратить внимание общества, ведь активисты знают о защитном стекле.

Climate activists throw Maple Syrup at Emily Carr’s “Stumps and Sky” at Vancouver Art Gallery to demand an end to the Coastal ​​​​​​​GasLink Pipeline currently drilling under the sacred Wedzin Kwa river on unceded @Gidimten Wet’suwet’en lands​​​#KillTheDrill #WetsuwetenStrong pic.twitter.com/KiOr0zKkZk