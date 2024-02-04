Как голосовать в финале нацотбора на Евровидение 2024 года: отдай голос за лучшую кандидатуру

Уже сегодня, 3 февраля, украинцы смогут выбрать представителя от Украины на Евровидение 2024. Предыдущие годы и победы поставили перед нашими исполнителями высокий уровень, поэтому и в этом году выступить на крупнейшем мировом песенном конкурсе стоит не хуже.
Как голосовать на нацотборе на Евровидение 2024 за своего фаворита — рассказываем дальше в материале.
Победителя определит голосование зрителей (50%) и жюри (50%). Зрительское онлайн-голосование будет проходить в Дії.
Чтобы проголосовать за участника, необходимо выполнить несколько шагов.
На нацотборе участники будут выступать в следующем порядке:
Раньше мы рассказывали тебе о самом молодом участнике нацотбора на Евровидение 2024 — читай о YAKTAK и его песне LaLaLa.
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