Как и чем утеплить окна на зиму, чтобы в холод не замерзнуть

За окном зима, которая в этом году обещает быть непростой. Чтобы с приходом холодов твой дом оставался уютным и теплым, стоит уже сейчас позаботиться о его утеплении.

Кроме обогревателей и теплой одежды, на помощь придет утепление окон, в том числе пластиковых. Что выбрать и как правильно утеплить окна — читай в материале.

Чем утеплять окна?

Теплоэкономная пленка является одним из самых простых вариантов утепления окон на зиму. Пленка сохраняет тепло благодаря своим термоизоляционным свойствам.

Купи такую ​​пленку в магазине стройматериалов и наклей на внутреннее стекло окна с помощью обыкновенного канцелярского скотча. Лучше приклеить плёнку поможет теплый воздух: используй фен для волос.

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Перед утеплением стекло нужно хорошо вымыть, чтобы песчинки не портили терморегуляцию.

Уплотнители для окон помогают окну плотнее прилегать к поверхности и не пропускать тепло. “Родные” уплотнители изнашиваются со временем и начинают отходить от рамы окна, поэтому лучше их самостоятельно заменить перед зимними холодами.

Можно использовать пенополиэтилен, или пенистый полиэтилен . Это специальный самоклеящийся материал, который используют для теплоизоляции окон. Купить его можно в магазине стройматериалов.

или . Это специальный самоклеящийся материал, который используют для теплоизоляции окон. Купить его можно в магазине стройматериалов. Попробуй воспользоваться старым проверенным методом — заклей щели окон скотчем, чтобы холодный воздух не проникал в дом.

Как сохранить тепло в доме?

Немногие знают о режимах окон, которые можно изменить на сезон: стандартный, зимний или летний.

Переведя окна на зимний режим, получишь более высокий шанс сохранить тепло в доме: окно в таком положении гораздо плотнее прилегает к оконной раме.

Как еще подготовиться к отопительному сезону этого года, можешь узнать в нашем материале.

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