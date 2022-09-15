Как и когда обрезать малину: полезные советы для любителей нежной ягоды

Осенью кусты малины нуждаются в особом внимании. А проведенные мероприятия по обрезке и правильная подкормка способны стимулировать интенсивный рост и хорошую урожайность в следующем году.
Как обрезать малину и когда? Читай, как правильно обрезать малину и когда ее нужно пересаживать — в материале.
Лучшее время для обрезки малины — конец лета-начало осени. При этом очень важны сроки проведения работ. Не жди стойкого холода, чтобы малина в следующем году принесла много хороших плодов.
Залог хорошего урожая в следующем году — это правильная подготовка. Поэтому следует поработать и получать удовольствие от результата.
Важный этап повышения продуктивности и омоложения куста — это его обрезка осенью.
Важные моменты, которые следует сделать осенью:
Грамотно обрезанные ветки помогут значительно увеличить будущий урожай и помогут пережить будущий холод. Благодаря прореживанию значительно увеличится урожайность.
Если насаждения ухожены, то ягоды вырастут больше, чем на запущенных участках.
Если ты мульчировал(-а) почву вокруг садовой малины, то обязательно убери мульчу. Иначе зимой там могут поселиться разные вредители и полевые мыши.
Затем следует перекопать почву. При этом помни, что корни располагаются поверхностно, поэтому не углубляйся в междурядьях более чем на 20 сантиметров, а в рядах не более чем на восемь сантиметров.
В момент перекапывания следует удобрять почву.
Если ты очень переживаешь за плодовитость кустов малины, обрезай стебли под самый корень. В пни средней длины могут легко проникнуть и размножиться вредители-насекомые.
Обрезать следует отслужившие, двухлетние стебли. Найти их легко — они темные и сухие, отличаются по внешнему виду от молодых, зеленых веточек.
В каждом кусте должно остаться пять здоровых стеблей. Рекомендуется при рядовой посадке оставлять не больше 10 побегов на каждый метр грядки.
Редкие кусты — лучшая подготовка к зимнему периоду, которая обеспечит успешное пережидание холода.
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