Как никогда горда, что я украинка! Мила Кунис и Эштон Катчер помогают Украине сбором средств для беженцев

Звезды и бренды продолжают поддерживать Украину и выражать сопереживание.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее супруг популярный актёр Эштон Катчер занялись сбором средств для беженцев.

Об этом они рассказали Instagram.

— Я родилась в 1983 году в городе Черновцы в Украине, в 1991 году я переехала в Америку и всегда считала себя американкой. Я и моя семья любим людей со всего мира.

Однако сегодня я как никогда горда быть украинкой, — говорит Мила.

— А я как никогда горд, что женат на украинке, — признался Катчер.

— События, разворачивающиеся в Украине, сокрушительные. В нашем мире нет места для столь несправедливых атак на человечность, — сказала Мила.

Мила и Эштон пожертвовали $3 млн для беженцев, а также хотят собрать $30 млн на платформе GoFundMe для Flexport.org и Airbnb.org.

— Быть из Украины значит поддерживать украинцев, — пишут супруги на своих страницах.

Коллега звездных супругов, актер и музыкант Джаред Лето поддержал Украину. Он сказал, что мнениями всегда с нами и верит в скорее мирное разрешение конфликта.