Позаботься весной, чтобы иметь хороший урожай летом: как и когда обрезать малину

Весна — время для работы в садах и огородах. Поскольку синоптики пообещали теплый март, пора позаботиться о плодовитых кустах и деревьях! Например, как обрезать малину весной — рассказываем дальше.

Когда обрезать малину весной

Из-за часто меняющихся климатических условий в регионах Украины, сложно точно определить конкретный срок, когда обрезать малину весной.

Лучше это делать, когда температура днем станет стабильной и не будет опускаться ниже +5ºС. Также обрати внимание, что обрезать куст нужно тогда, когда ветки еще не начали распускаться.

После начала роста молодых боковых ветвей желательно прекратить обрезку или перенести обрезку на более поздний срок.

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Как обрезать малину: правила правильной обрезки

Как только сойдет снег, можно сделать первую весеннюю обрезку малины. Срезать необходимо все подмерзшие, обломанные ветки малины.

Учти, что нужно обрезать верхушки красивых и здоровых веток. Они в будущем дадут хороший урожай.

Если у куста есть поврежденные ветки, то срезать их нужно аж на месте, где есть здоровый узел. Куст малины должен быть от одного до полутора метров в высоту, чтобы не гнуть ветки при сборе урожая.

Советы по обрезке малины

При обрезке малины следует обратить внимание на следующие факторы:

Засохшие веточки на верхушке — признак незрелых или обмороженных веток. Здоровая “почка” и ветка будут зелеными на срезе, мертвая — коричневая и ломкая.

Все ветки рекомендуется укоротить на 10-20 сантиметров.

Оптимальное количество веток в кусте — от пяти до восьми штук.

При траншейной посадке на погонном метре оставляют не более 14 – 16 хорошо сформированных веток с расстоянием 20 – 25 сантиметров между кустами.

В малиннике, где кусты выращивают обойным, оставляют ветки каждые 10 – 15 сантиметров.

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