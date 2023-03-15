Как обрезать персик весной 2023: основные правила для щедрого урожая

Персик — дерево, которое дает очень мясистые и сочные плоды, богаты на витамины. Из персиков делают десерты, закрутки, пекут пироги.

Но для того, чтобы дерево давало хороший урожай, нужно как следует за ним ухаживать: вовремя поливать и обрезать. Как обрезать персик весной 2023 — читай в материале.

Чем обрезать персик весной: инструменты

Для быстрой и правильной обрезки дерева тебе нужно будет взять:

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секатор;

острый нож;

пила;

лестница-стремянка (для верхних веток);

замазка для срезов.

Как правильно обрезать персик: главные правила

Весной персик нужно обрезать для формирования правильной молодой кроны. Ведь после холодов на нем формируются развилки, которые очень быстро ломаются.

Поэтому дерево нужно немедленно реанимировать. Персик нужно обрезать тогда, когда появляются первые почки.

Нужно успеть сделать это, пока дерево не начло цвести. Самое подходящее время для этого — апрель, средина весны.

Как правильно обрезать персик весной

В первую очередь нужно протереть инструменты спиртом или антисептиком. Обрезку нужно выполнять уверенным движением, чтобы сразу отсечь плохую часть и ни в коем случае не пилить ее. Большой срез обработай раствором для быстрого заживления дерева. Чтобы сформировать правильную крону, на нижнем ярусе нужно оставить четыре каркасные ветки, которые будут служить основой. Выше нужно оставить пять веток, расширяя следующий ярус. Подрежь ветки двух нижних ярусов наполовину, так, чтобы они смотрелись пропорционально. Подовое дерево не должно быть выше 3,5 м. Если оно выше, нужно подрезать верхушку. По мере роста персика периодически подрезай ветви, чтобы его высота к пяти годам не превышала 2 м. Время от времени осматривай дерево на наличие слабых ветвей. Если они будут — подрезай. От обрезки дерева зависит то, насколько персик будет плодоносным.

Как обрезать персик на почку

Такой способ обрезки дает аккуратную крону. Срез нужно делать на вегетативную почку, а не на плодовую.

В первую очередь обработай инструмент и место, где будешь делать надрез. Определи количество почек и сделай отметку в месте надреза. Отрежь ветку выше отметки на 25 см. После этого отрежь ветку по разметке. Срез должен быть на одном уровне с почкой. Протри надрез заживляющим средством.

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