Как обрезать персик весной 2023: основные правила для щедрого урожая

Персик — дерево, которое дает очень мясистые и сочные плоды, богаты на витамины. Из персиков делают десерты, закрутки, пекут пироги.
Но для того, чтобы дерево давало хороший урожай, нужно как следует за ним ухаживать: вовремя поливать и обрезать. Как обрезать персик весной 2023 — читай в материале.
Для быстрой и правильной обрезки дерева тебе нужно будет взять:
Весной персик нужно обрезать для формирования правильной молодой кроны. Ведь после холодов на нем формируются развилки, которые очень быстро ломаются.
Поэтому дерево нужно немедленно реанимировать. Персик нужно обрезать тогда, когда появляются первые почки.
Поэтому дерево нужно немедленно реанимировать. Персик нужно обрезать тогда, когда появляются первые почки.
Нужно успеть сделать это, пока дерево не начло цвести. Самое подходящее время для этого — апрель, средина весны.
Такой способ обрезки дает аккуратную крону. Срез нужно делать на вегетативную почку, а не на плодовую.
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