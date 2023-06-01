Чтобы давал сочные плоды: как обрезать виноград летом и когда нужно это делать

В уходе за виноградом очень важным является этап его обрезки. И если провести ее правильно, то садоводов может ожидать щедрый и сочный урожай. Сегодня мы поговорим о том, когда обрезать виноград летом и как правильно это делать. Кстати, обрезать виноград нужно не только летом, но и весной и осенью.

Зачем обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда необходима для того, чтобы гроздья винограда были сочными и более насыщены полезными веществами.

Также важно помнить, о том, что ежегодно на виноградных кустах появляется больше почек, побегов и гроздей, чем корневая система винограда может обеспечить. Поэтому стоит обрезать лишние побеги, поскольку через несколько лет плоды станут мелкими и могут потерять свои вкусовые качества.

Когда нужно обрезать виноград

Чтобы виноградные кусты давали хорошие плоды, стоит в июне пообламывать свежую поросль и подвязать плодоносящую лозу. Также в этот период стоит заложить ростки, которые используют для замещения через год и из них сформируются плодоносящие побеги.

После завершения цветения, в июле, снимаются пасынки. Также в этот период можно удобрить и опрыскать виноградные кусты.

В августе нужно обрезать молодые побеги с помощью чеканки. Кроме того, опытные садоводы советуют в конце лета удалить несколько верхних корней, чтобы улучшить развитие нижней части корневища.

Как обрезать виноград летом

Прищипывание побегов

Прищипывание является ключевым методом для улучшения роста плодов.

Для этого необходимо верхушки веток удалить на 2 см, обхватив их пальцами, и осторожно оторвать. Это обеспечит более активное поступление питательных веществ к цветам растения, что будет способствовать усилению вязки.

Пасынкование

Пасынкование — это метод срезания пасынков. В июле избавляются от боковых побегов, растущих из пазушных почек. Совсем хрупкие веточки нужно обламывать руками. Чтобы убрать ненужную часть, достаточно легонько нажать на основание большим пальцем. Побеги полностью не убираются — нужно оставить пару нижних листьев.

Проверяй раз в неделю виноградные кусты на предмет появления новых отростков и смотри, чтобы были удалены все новые пасынки.

Чеканка

Чеканка — это процесс, в ходе которого удаляются верхние части побегов. Это нужно делать в августе на высоте 2.2 — 2.3 метра. Обрезку осуществляют секатором или острым ножом до уровня, где расположен первый лист.

Отличие чеканки от прищипывания заключается в том, что после такой процедуры верхушечный побег укорачивается до 40 см. Этот процесс стимулирует быстрое созревание винограда, обеспечивая правильное питание гроздей.

Осветление

Осветление или удаление листьев винограда важно для обеспечения надлежащей вентиляции всего куста. Однако каждому садоводу следует самостоятельно определить, необходима ли его растению такая процедура.

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