Как отличить бензин от солярки в домашних условиях: быстрая инструкция и методы

Существуют двигатели, которые работают на бензине или дизельном топливе. Уметь отличать два вида горючего нужно, прежде всего, потому, что использовать дизель вместо бензина и наоборот попросту не получится. Ведь эти разновидности топлива не являются взаимозаменяемыми. Как отличить бензин от солярки в домашних условиях — читай в материале.

Как отличить бензин от солярки: простой способ

Многие водители для этого просто опускают палец в топливо. Так как плотность дизеля больше, он кажется по ощущениям жирным. Маслянистые следы от дизтоплива сами по себе не исчезнут, их нужно будет вытирать.

А вот бензин быстро испаряется из-за своей легкости. Поэтому в него можно смело макать пальцы, ведь от горючего не останется никаких внешних признаков.

Также берут две тряпки и обмакивают их в каждой из жидкостей. Далее их поджигают и смотрят, какая вспыхнет быстрее. Бензин загорается гораздо легче, поэтому определить, где солярка, а где бензин, не составит труда.

Сейчас также смотрят

Как отличить солярку от бензина: быстрые методы

Для этого помести топливо в закрытый сосуд и оставь на час в морозилке. С бензином ничего не случится, а вот дизель станет вязким. Если же выпадет белый осадок, то это солярка. По запаху. Бензин пахнет гораздо более выражено и характерно. Но вдыхание паров обоих продуктов переработки нефти опасно для здоровья, так что лучше использовать этот способ весьма осторожно. Плотность горючего измеряют специальным прибором — ареометром. Его нужно погрузить в прозрачный резервуар с нефтепродуктом. Плотность бензина — от 0,71 до 0,73 г/см³. Показатели солярки и дизтоплива — 0,82=0,845 г/см³.

Как отличить дизель от бензина: способ с салфеткой

Дизельное топливо на ощущение жирное, а бензин — наоборот. То есть, если мокнуть салфетку в бензин, то он достаточно быстро испарится и на ней не останется и следа. А если мокнуть в солярку, то она не испарится, и останутся следы.

Как отличить бензин от солярки: метод с асфальтом

Если ты хочешь наверняка знать, какой вид топлива перед тобой, то вылей его немного на асфальт, как можно дальше от машины и попробуй поджечь. Если это бензин, то его пары моментально вспыхнут. А если солярка, то она не загорится. Этот способ работает из-за того, что пары бензина загораются от соединения с воздухом и огнем, а солярка воспламеняется только от сжатия.

Тем не менее все советы в материале имеют лишь ознакомительный характер, поэтому всегда помни о безопасности.

Читай в нашем другом материале, можешь ли ты рассчитывать на страховые возмещения, если твою машину повредили обстрелы.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.