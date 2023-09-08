Как отличить бензин от солярки в домашних условиях: быстрая инструкция и методы

Существуют двигатели, которые работают на бензине или дизельном топливе. Уметь отличать два вида горючего нужно, прежде всего, потому, что использовать дизель вместо бензина и наоборот попросту не получится. Ведь эти разновидности топлива не являются взаимозаменяемыми. Как отличить бензин от солярки в домашних условиях — читай в материале.
Многие водители для этого просто опускают палец в топливо. Так как плотность дизеля больше, он кажется по ощущениям жирным. Маслянистые следы от дизтоплива сами по себе не исчезнут, их нужно будет вытирать.
А вот бензин быстро испаряется из-за своей легкости. Поэтому в него можно смело макать пальцы, ведь от горючего не останется никаких внешних признаков.
А вот бензин быстро испаряется из-за своей легкости. Поэтому в него можно смело макать пальцы, ведь от горючего не останется никаких внешних признаков.
Также берут две тряпки и обмакивают их в каждой из жидкостей. Далее их поджигают и смотрят, какая вспыхнет быстрее. Бензин загорается гораздо легче, поэтому определить, где солярка, а где бензин, не составит труда.
Дизельное топливо на ощущение жирное, а бензин — наоборот. То есть, если мокнуть салфетку в бензин, то он достаточно быстро испарится и на ней не останется и следа. А если мокнуть в солярку, то она не испарится, и останутся следы.
Если ты хочешь наверняка знать, какой вид топлива перед тобой, то вылей его немного на асфальт, как можно дальше от машины и попробуй поджечь. Если это бензин, то его пары моментально вспыхнут. А если солярка, то она не загорится. Этот способ работает из-за того, что пары бензина загораются от соединения с воздухом и огнем, а солярка воспламеняется только от сжатия.
Тем не менее все советы в материале имеют лишь ознакомительный характер, поэтому всегда помни о безопасности.
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