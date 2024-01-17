Как переоформить машину через Дію: что для этого нужно и на какие авто распространяется

На Diia Summit 2023 Владимир Зеленский сообщил, что через Дію можно будет переоформить автомобиль. Приложение еще с октября 2023 проводило бета-тестирование этой услуги.

Благодаря новой услуге можно купить и продать авто за 15 минут, также это должно способствовать уменьшению коррупции в сервисных центрах.

Мы расскажем, как переоформить машину через Дію и что для этого нужно.

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Какие транспортные средства можно переоформить через Дію

Услуга перерегистрации авто в Дії доступна только физическим лицам. Нельзя перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог. Также переоформить через Дію можно только три категории транспортных средств:

легковые автомобили;

мотоциклы;

мопеды.

Впрочем, человеку могут отказать в услуге, если:

результаты проверки по реестрам и базам данных установят факт нахождения транспортного средства или физического лица в розыске, наличия соответствующих ограничений или обременений;

в Едином государственном демографическом реестре отсутствует информация о зарегистрированном местожительстве;

при проверке соответствующих сведений, внесенных в электронной форме, обнаружена ложная информация или расхождения. В таком случае, средства, уплаченные за предоставление услуги, не возвращаются.

Чтобы перерегистрировать авто онлайн, в Едином государственном реестре транспортных средств должно быть загружено электронное заключение экспертного исследования. Его можно получить, предоставив автомобиль для физического осмотра работникам Экспертной службы МВД или других государственных специализированных учреждений.

Это обязательно. Делают это, чтобы определить подлинность идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов. Зато осматривать автомобиль дополнительно в сервисном центре уже не будут.

Такой вывод действителен только десять суток, поэтому в течение этого периода нужно перерегистрировать автомобиль. Если срок истек, нужно снова проходить экспертное исследование.

Как переоформить авто через Дію

Сначала нужно авторизоваться в электронном кабинете водителя или на Портале Дія. Владелец (продавец) должен подать заявление в электронной форме. Ее поля заполнятся автоматически, необходимые данные система подгрузит из соответствующих баз данных. Продавец и покупатель должны наложить на документы электронные подписи. Договор купли-продажи будет считаться заключительным онлайн. Сотрудники сервисного центра МВД проверят сведения о владельце и транспортном средстве по соответствующим реестрам и базам данных. После этого электронный вариант свидетельства о регистрации появится в мобильном приложении Дія. Новому владельцу нужно физически прибыть в Сервисный центр МВД, где он должен сдать старые номерные знаки и свидетельство о регистрации. Вместо этого он получит новые документы.

Следует также отметить, что документы проходят физическую проверку, ее осуществляют люди, поэтому нужно ждать, чтобы это сделал свободный работник сервисного центра. Это может занять определенное время.

Авто обязательно должно быть застраховано. Ранее мы рассказывали, как оформить страховку на авто в Украине.

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