Не за все деньги мира! Сколько стоит переоформить автомобиль и что для этого нужно

От вещей, которые хочется сделать, иногда может удержать простое незнание. Казалось бы, сколько всего нужно сделать, чтобы переоформить машину в Украине? Но на самом деле все значительно проще, как и цены на такую услугу.

Как переоформить машину в Украине

Сейчас у украинцев есть возможность переоформить машину с одного владельца на другого в любом территориальном сервисном центре МВД. Это необходимо делать при купли-продажи машины, или дарении или передаче по наследству автомобиля.

Поэтому не важно, где зарегистрирован владелец или его машина. Нужно только собрать необходимые документы и пройти процедуру переоформления в МВД.

Также это можно сделать и с помощью приложения Дія, но только при условии, что соглашение оформляется между физическими лицами, находящимися на территории Украины. Но перед этим необходимо будет провести экспертное исследование авто, сдать и получить номера и техпаспорт.

Какие документы нужны для переоформления машины

Чтобы переоформить машину на нового владельца в территориальном сервисном центре МВД, необходимо иметь все необходимые документы.

Список документов, чтобы переоформить машину:

паспорта старого и нового владельца;

копии идентификационных кодов старого и нового владельца;

свидетельство о регистрации автомобиля;

документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, дарственная, наследство, или документы, завизированные в нотариальной конторе);

квитанции об оплате услуг сервисного центра;

вывод/сведения об экспертном исследовании транспортного средства.

Также следует помнить, что если документы на машину переоформляет не владелец, то представляющее его лицо должно иметь с собой доверенность.

Сколько стоит переоформить машину

Общая сумма расходов может варьироваться в зависимости от пожеланий участников сделки. Максимально приближенную цену за услуги можно рассчитать на онлайн-калькуляторе на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

Но нужно знать, что придется заплатить более 800 гривен. В частности, 200 гривен за услуги сервисного центра, еще 350 гривен — за номерной знак, а также 312 гривен — за техпаспорт.

Однако сумма может увеличиться, если новый владелец захочет поставить на машину свой старый номерной знак. Или же ценник может увеличиться, если автомобиль был зарегистрирован за границей.

Но если тебе нужен автомобиль, но пока не можешь решиться на покупку, тогда стоит попробовать шеринг. Так недавно министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что у украинцев будет такая услуга в приложении Дія. Читай, что такое шеринг, его преимущества и как использовать в Украине.

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