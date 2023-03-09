Как получить визу в Канаду 2023: цена для украинцев и список необходимых документов

Из-за войны в Украине многие думают над тем, как получить визу в ту или иную страну. Власти некоторых из них упростили правила и условия въезда для украинских беженцев.

Нововведения касаются и одной из самых больших стран мира — Канады.

Как получить визу в Канаду, что для этого нужно и сколько времени займет — читай в материале.

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Канадское правительство в 2022 году создало для украинцев специальную программу для того, чтобы получить визу.

Она называется CUAET и предоставляет нашим жителям и членам семей удлиненный статус временного резидента.

Программа предусматривает разрешение на работу, обучение и пребывание в Канаде до тех пор, пока украинцы не смогут безопасно вернуться домой.

Как получить визу в Канаду и какие визы существуют

Украинцы могут поехать в Канаду после оформления туристической, гостевой, бизнес-визы или CUAET. Первые две почти ничем не отличаются.

Это гостевые визы (когда близкие приглашают тебя к себе). Если такого приглашения нет, выдается туристическая виза.

Если ты хочешь вести бизнес с партнерами в Канаде, стоит оформить бизнес-визу.

Она подходит в том случае, если нужно лететь на деловые переговоры, заключение контрактов и т.д. Для трех первых виз нужно собрать одинаковые документы.

Однако канадский визовый центр может спросить у тебя и другие документы. Здесь все индивидуально. Сейчас лучшая виза для украинцев — это CUAET.

Благодаря упрощенной процедуре этой программы ее можно оформить довольно легко.

Как получить визу в Канаду и кто ее может получить

человек, у которого есть гражданство Украины;

члены семьи (супруг или жена, даже если они живут в гражданском браке, их дети).

Благодаря CUAET ты можешь достаточно быстро получить гостевую визу на три года и разрешение на трудоустройство.

Как получить визу в Канаду: правила оформления

Заполни личные данные на сайте Government of Canada;

получи письмо с указаниями от посольства;

пришли необходимые документы и запишись на биометрию (в визовых центрах Канады VFS global или в канадских консульствах).

Оформление для украинцев бесплатно до 28 марта.

Документы для визы в Канаду

Загранпаспорт и копии всех страниц;

украинский паспорт с копиями;

свидетельство о браке (копии);

копия свидетельства о разводе (при наличии);

в случае, если у тебя есть дети, нужно сделать копии свидетельств об их рождении;

если работаешь в компании, нужно взять справку о зарплате за полгода;

если ты ФЛП, возьми выдержку из госреестра, налоговую декларацию за последний год или квартал текущего года, квитанцию ​​№ 2;

также нужно взять выписку по счету за последние полгода;

если есть несовершеннолетние дети, нужно взять их загранпаспорта, сделать копии тех страниц, на которых есть отметки. Свидетельство о рождении, разрешение родителя на выезд и фото — 3,5 на 4,5 см, в электронном варианте на белом фоне.

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