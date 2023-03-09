Как получить визу в Канаду 2023: цена для украинцев и список необходимых документов

Из-за войны в Украине многие думают над тем, как получить визу в ту или иную страну. Власти некоторых из них упростили правила и условия въезда для украинских беженцев.
Нововведения касаются и одной из самых больших стран мира — Канады.
Как получить визу в Канаду, что для этого нужно и сколько времени займет — читай в материале.
Канадское правительство в 2022 году создало для украинцев специальную программу для того, чтобы получить визу.
Канадское правительство в 2022 году создало для украинцев специальную программу для того, чтобы получить визу.
Она называется CUAET и предоставляет нашим жителям и членам семей удлиненный статус временного резидента.
Программа предусматривает разрешение на работу, обучение и пребывание в Канаде до тех пор, пока украинцы не смогут безопасно вернуться домой.
Украинцы могут поехать в Канаду после оформления туристической, гостевой, бизнес-визы или CUAET. Первые две почти ничем не отличаются.
Это гостевые визы (когда близкие приглашают тебя к себе). Если такого приглашения нет, выдается туристическая виза.
Если ты хочешь вести бизнес с партнерами в Канаде, стоит оформить бизнес-визу.
Она подходит в том случае, если нужно лететь на деловые переговоры, заключение контрактов и т.д. Для трех первых виз нужно собрать одинаковые документы.
Она подходит в том случае, если нужно лететь на деловые переговоры, заключение контрактов и т.д. Для трех первых виз нужно собрать одинаковые документы.
Однако канадский визовый центр может спросить у тебя и другие документы. Здесь все индивидуально. Сейчас лучшая виза для украинцев — это CUAET.
Благодаря упрощенной процедуре этой программы ее можно оформить довольно легко.
Благодаря CUAET ты можешь достаточно быстро получить гостевую визу на три года и разрешение на трудоустройство.
Оформление для украинцев бесплатно до 28 марта.
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