Может стать роковой! Действительно ли жара опасна для кошек и как помочь её пережить

В жару тяжело не только людям, но и животным. Ведь человек может справиться с жарой — принять прохладный душ, выпить стакан воды со льдом и лимоном, включить кондиционер.

Но как помочь животному в жару? Разбираем, нужны ли котам особые условия и как “охладить” их в жару.

Как помочь коту в жару

Жара для кошек, как и холод — условия, которые они способны пережить самостоятельно. Однако если твой кот или кошка имеют хронические болезни, высокие температуры могут значительно ухудшить состояние их здоровья.

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От жары чаще всего страдают коты, которые:

имеют лишний вес;

страдают сердечно-сосудистыми болезнями;

старшего возраста;

персидской породы и экзоты.

Если кот или кошка находятся в группе риска, тогда лучше проконсультироваться с ветврачом. Но существуют и общие советы для владельцев котов и кошек, как помочь им в жару.

Как охладить кота в жару

Меняй воду для животного дважды или трижды в день.

Если животному становится плохо — смочи бедра и живот кота прохладной водой и заверни его в мокрое полотенце. После этого животное срочно нужно показать врачу.

Дай коту поиграть с кубиком льда.

Убери лишнюю шерсть у животного.

Следи за прохладой в комнате.

Летом особенно внимательно нужно следить за продуктами, которые ест твой любимец. Читай, какие продукты нельзя давать котам и собакам, в нашем другом материале.

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