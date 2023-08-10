Может стать роковой! Действительно ли жара опасна для кошек и как помочь её пережить

В жару тяжело не только людям, но и животным. Ведь человек может справиться с жарой — принять прохладный душ, выпить стакан воды со льдом и лимоном, включить кондиционер.
Но как помочь животному в жару? Разбираем, нужны ли котам особые условия и как “охладить” их в жару.
Жара для кошек, как и холод — условия, которые они способны пережить самостоятельно. Однако если твой кот или кошка имеют хронические болезни, высокие температуры могут значительно ухудшить состояние их здоровья.
От жары чаще всего страдают коты, которые:
Если кот или кошка находятся в группе риска, тогда лучше проконсультироваться с ветврачом. Но существуют и общие советы для владельцев котов и кошек, как помочь им в жару.
Летом особенно внимательно нужно следить за продуктами, которые ест твой любимец. Читай, какие продукты нельзя давать котам и собакам, в нашем другом материале.
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