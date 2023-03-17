Постараться сейчас, чтобы насладиться летом: как правильно сажать клубнику

Клубника — фаворит среди ягод, что ни говори. Зрелые плоды этой культуры подходят как для приготовления блюд, так и для употребления самостоятельно. А вот как правильно сажать клубнику и когда это нужно делать, чтобы наслаждаться урожаем летом, — объясняем в материале.

Когда сажать клубнику весной

Клубника, как и большинство весенних и летних культур, не терпит холода. Поэтому высаживать ее в открытый грунт нужно тогда, когда температура воздуха будет стабильная — не менее 10ºС – 15ºС тепла. Почва, в свою очередь, должна прогреться хотя бы до 8ºС – 9ºС в верхнем слое.

Оптимальным периодом посадки клубники весной является промежуток с середины апреля по начало мая.

Также нужно обратить внимание на почву, в которую высаживается клубника: она должна быть с нейтральной кислотностью. Идеальная среда для роста клубники — чернозем, супески или суглинок.

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Учти, чтобы участок для высадки клубники не был в долине или на холме, чтобы вода не застаивалась и не вытекала соответственно.

Как правильно сажать клубнику

Перед посадкой клубники в открытую почву необходимо перекопать землю. К земле следует добавить компост или золу дерева — 200 граммов на один квадратный метр земли.

Учти, что перед посадкой клубники следует замочить корешки растения в противопаразитарном растворе, чтобы растение не болело и его не ели вредители.

Также весной перед посадкой клубники следует добавить в землю соответствующее удобрение, чтобы урожай был большим и вкусным.

Как сажать клубнику в открытый грунт

Корни клубники надо укоротить до 20 – 25 см. Обычная схема посадки клубники — однорядная, с расстоянием между рядами до одного метра, а между кустами — 25 – 30 сантиметров.

Также можно сажать растения ковром — тогда расстояние между кустиками будет 25 – 35 сантиметров.

В каждую ямку насыпь столовую ложку пепла и помести туда корень так, чтобы он не загибался. Насыпь и утрамбируй землю, следя, чтобы не осталось воздушных карманов. Важно, чтобы розетка корней не была слишком углублена или приподнята над землей. После посадки клубнику надо полить по два или три литра воды под каждый кустик. Возле кустов клубники можно насыпать соломы, хвои или мелкой коры. Так не будут расти сорняки и будет задерживаться влага.

При росте усики у клубники нужно обрезать, чтобы рассада лучше прижилась.

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