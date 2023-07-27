Как правильно сушить волосы в домашних условиях: отвечает мастер

Большинство женщин предпочитает сушку феном, а не естественное обсыхание волос. Этот метод не требует много времени и усилий.

Однако все чаще парикмахеры спорят, что лучше: сушить волосы феном или позволить им обсохнуть при комнатной температуре? Как правильно сушить волосы, и на что нужно обращать особое внимание — читай в материале.

Как правильно сушить волосы: объясняет эксперт

Стилист-парикмахер Алина Сенюк утверждает, что многие девушки отказываются от фена, считая, что горячий воздух способен сильно навредить локонам. Однако это не так. Если это делать правильно, можно создавать стильные укладки без ущерба для волос.

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Как правильно сушить волосы феном: пошаговая инструкция

Избавься от лишней влаги. Сушка только что вымытых волос с помощью фена занимает немало времени, поэтому после мытья желательно подсушить локоны естественным образом. Сначала нужно протереть волосы полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Однако не суши волосы слишком сильно, оставь их влажными, чтобы уменьшить влияние тепла. Промокни пряди полотенцем из микрофибры и подожди пять минут. Важно именно промокнуть волосы, а не тереть изо всей силы, поскольку это может привести к нарушению их структуры. Естественной подсушкой ты не просто ускоришь сушку феном, но и сможешь избежать повреждения волосков. Если в них много влаги, чешуйки, образующие кутикулу, начинают разбухать, а это влечет чрезмерную ломкость и появление секущихся кончиков. Позаботься о термозащите. Термозащитные спреи и пенки значительно снижают риск пересушивания и питают волоски влагой, поэтому не следует забывать о них при сушке феном. Прежде чем приступать к укладке, нанеси средство на волосы и равномерно распредели. Благодаря этому повышенная температура фена для сушки волос не будет так агрессивно действовать на локоны, а прическа станет более объемной и пышной. Выбери правильную и хорошую щетку. В первую очередь откажись от расчески с металлическими зубьями. Когда на металл действует высокая температура, он сильно нагревается и повреждает волосы. При ослабленных или освещенных локонах наиболее оптимальной будет щетка с натуральной щетиной. Не держи фен слишком близко к голове. Ведь это ускорит сушку, но одновременно повредит волосам. Чтобы не пересушить локоны, фен рекомендуется держать на расстоянии не менее 15 см от волос. Сушить влажные локоны с кончиков нельзя. Приступать к процедуре сушки нужно от корней. Благодаря этому фен не так быстро испаряет влагу. Струя воздуха должна направляться сверху вниз, что делает волосы более гладкими. Очищай фен. Устройство обязательно необходимо очищать от накопленной пыли. Она вредит как фену, так и волосам. Суши волосы не горячим, а холодным воздухом. Он предотвращает иссечение концов, повреждение кутикулы.

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