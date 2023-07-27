Как правильно сушить волосы в домашних условиях: отвечает мастер

Большинство женщин предпочитает сушку феном, а не естественное обсыхание волос. Этот метод не требует много времени и усилий.
Однако все чаще парикмахеры спорят, что лучше: сушить волосы феном или позволить им обсохнуть при комнатной температуре? Как правильно сушить волосы, и на что нужно обращать особое внимание — читай в материале.
Стилист-парикмахер Алина Сенюк утверждает, что многие девушки отказываются от фена, считая, что горячий воздух способен сильно навредить локонам. Однако это не так. Если это делать правильно, можно создавать стильные укладки без ущерба для волос.
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