Как причастен Шекспир и при чем здесь языческий праздник — что известно о Дне влюбленных

День Святого Валентина называют самой романтичной датой в году. Именно на 14 февраля влюбленные балуют друг друга подарками и признаниями в искренних чувствах.

Однако история о том, как появился праздник, остается загадкой. Ее детали утрачены временем и трансформированы романтиками, сотни лет пересказывавшими легенды.

Что же нам известно о Дне Святого Валентина?

Почему мы празднуем 14 февраля

Древнейшей историей происхождения Дня Святого Валентина является языческий праздник Луперкалия. Его отмечали в середине февраля, тем самым чествуя плодородие и начало весны.

В этот день было принято приносить животных в жертву.

Только спустя 150 лет после утверждения христианства в Римской империи католической церкви удалось заменить Луперкалию Днем Святого Валентина. Папе Римскому это было нужно лишь для того, чтобы искоренить языческие празднества и ввести собственные.

Однако оба праздника были мало похожи на наши современные романтические представления о 14 февраля.

Как День Святого Валентина стал днем ​​влюбленных

Некоторые историки предполагают, что именно поэты (Джеффри Чосер, Уильям Шекспир и другие) благодаря своему искусству создали романтические коннотации этого праздника.

Кем был Святой Валентин

По некоторым оценкам, насчитывается более 10 800 святых, из них более 30 Валентинов и даже несколько Валентин.

Всего можно выделить двух Валентинов в качестве вероятных кандидатов на “виновника” праздника, но вот беда — ни один из них не занимался сердечными делами.

Оба Валентина были мучениками, казненными 14 февраля римским императором Клавдием в третьем веке.

Первые открытки на День Святого Валентина

Первая открытка ко Дню Святого Валентина датируется 1415 годом. Герцог Орлеанский отправил ее жене, когда был заключен в лондонском Тауэре.

В Соединенных Штатах только в начале 20-го века к празднику начали массово делать открытки.

Действительно ли День влюбленных празднуют по всему миру

В самом деле, День Святого Валентина приобретает всемирную популярность, однако некоторые страны не празднуют 14 февраля по религиозным или политическим соображениям. Речь идет об Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, Индии и т.д.

Согласись, дарить свою нежность нужно не только несколько раз в год по праздникам, а каждый день. Однако иногда бывает, что любое прикосновение партнера только портит настроение и вызывает желание как можно скорее убежать на край света.

Сексолог Ольга Василенко рассказала, как вернуть нежность в отношения.