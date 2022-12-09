Высокие, пышные и невероятно вкусные — как приготовить пончики с малиновой начинкой

Пончики для многих любимый десерт, который готовили мамы или бабушки. Их можно сделать с самой разной начинкой, от этого они становятся еще лучше.
Приготовление пончиков — долгий и кропотливый процесс. Ведь лишняя мука может испортить тесто и структуру пончика. Кондитер и победительница МастерШеф Лиза Глинская поделилась рецептом пончиков с малиновой начинкой.
Для теста:
Дополнительно:
Для малиновой начинки:
Сначала нужно смешать муку и дрожжи, затем добавить сахар и соль. В чашу миксера вылить молоко, добавить яйца и сливочное масло. Соединить сухую часть с жидкой и замесить тесто.
Также вымесить тесто можно руками, это займет 10-15 минут. Сначала масса может липнуть к столу, но добавлять муки не нужно. Через 10 минут вымешивания тесто перестанет липнуть к столу.
Далее нужно переложить тесто в миску, накрыть сухим полотенцем и поставить на место без сквозняков на час, чтобы тесто поднялось.
Противень смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Сформировать шарики размером как грецкий орех и разместить на расстоянии друг от друга. Снова накрыть полотенцем и оставить на 1,5-2 часа.
Пончики нужно обжарить во фритюре, пока они еще горячие обваливать в сахаре, к которому можно добавить корицу.
В сотейнике смешать все ингредиенты. Довести пюре до кипения, постоянно помешивая венчиком. Надо кипятить 1 минуту, чтобы исчез привкус крахмала.
Когда начинка остынет, поместить ее в кондитерский мешок без насадки. Ножом сделать прокол в пончике и заполнить его начинкой. Вкусные пончики готовы, приятного аппетита!
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Фото: Сайт Лизы Глинской