Как приготовить пшеничную кашу на воде и молоке — все шаги и пропорции

Пшеничная каша — питательная и полезная, но многие сталкиваются с проблемами в ее приготовлении, поэтому предпочитают другие аналоги. Обычно вся беда лишь в неправильных пропорциях крупы и жидкости, однако не зная как приготовить пшеничную кашу, люди отказывают себе в удовольствии попробовать это простое, но вкусное блюдо. Мы объясним, как приготовить пшеничную кашу и что нужно знать о пропорциях.

Как приготовить пшеничную кашу: рецепт на воде

Для этого рецепта тебе понадобится:

крупа пшеничная — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

соль — по вкусу;

сливочное масло — 30 г.

Важно: если любишь более вязкую консистенцию каши, то увеличивай количество воды до 3-х стаканов. Если же предпочитаешь рассыпчатую, оставайся на 2-х.

Пшеничную крупу очисти от лишней грязи и тщательно промой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Залей необходимым количеством стаканов и добавь соли по своему вкусу.

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На среднем огне вари кашу до кипения, а затем убавь огонь и продолжай варить под закрытой крышкой еще 20 минут. Кашу нужно регулярно перемешивать, чтобы она не пригорела к стенкам и дну кастрюли.

Впоследствии выключи огонь и замотай кастрюлю в махровое полотенце, чтобы крупа настоялась еще 10-15 минут. Когда каша полностью приготовится, добавь сливочное масло и тщательно перемешай.

Рецепт пшеничной каши на молоке

Лучше всего такая каша на вкус сладкой, так что подготовь следующие ингредиенты:

пшеничная крупа — 1 стакан;

вода — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

сахар — 1 чайная ложка;

соль — одна щепотка;

сливочное масло — 30 г.

Не забывай, что ты всегда можешь сделать кашу более водянистой, добавив еще один стакан молока.

Аналогично первому рецепту очисти и промой крупу, залей стаканом воды и добавь соли. Вари на среднем огне 10 минут, а затем добавь стакан молока (желательно подогретого) и сахар, после чего вари еще 15-20 минут на небольшом огне. Не забывай помешивать кашу во время приготовления.

Затем выключаем плиту, добавляем масла и оставляем настояться под закрытой крышкой еще 10 минут. К этому варианту каши можешь добавить кусочки фруктов или свежих ягод.

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