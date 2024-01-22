Как приготовить пшеничную кашу на воде и молоке — все шаги и пропорции

Пшеничная каша — питательная и полезная, но многие сталкиваются с проблемами в ее приготовлении, поэтому предпочитают другие аналоги. Обычно вся беда лишь в неправильных пропорциях крупы и жидкости, однако не зная как приготовить пшеничную кашу, люди отказывают себе в удовольствии попробовать это простое, но вкусное блюдо. Мы объясним, как приготовить пшеничную кашу и что нужно знать о пропорциях.
Для этого рецепта тебе понадобится:
Важно: если любишь более вязкую консистенцию каши, то увеличивай количество воды до 3-х стаканов. Если же предпочитаешь рассыпчатую, оставайся на 2-х.
Важно: если любишь более вязкую консистенцию каши, то увеличивай количество воды до 3-х стаканов. Если же предпочитаешь рассыпчатую, оставайся на 2-х.
Пшеничную крупу очисти от лишней грязи и тщательно промой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Залей необходимым количеством стаканов и добавь соли по своему вкусу.
На среднем огне вари кашу до кипения, а затем убавь огонь и продолжай варить под закрытой крышкой еще 20 минут. Кашу нужно регулярно перемешивать, чтобы она не пригорела к стенкам и дну кастрюли.
Впоследствии выключи огонь и замотай кастрюлю в махровое полотенце, чтобы крупа настоялась еще 10-15 минут. Когда каша полностью приготовится, добавь сливочное масло и тщательно перемешай.
Лучше всего такая каша на вкус сладкой, так что подготовь следующие ингредиенты:
Не забывай, что ты всегда можешь сделать кашу более водянистой, добавив еще один стакан молока.
Не забывай, что ты всегда можешь сделать кашу более водянистой, добавив еще один стакан молока.
Аналогично первому рецепту очисти и промой крупу, залей стаканом воды и добавь соли. Вари на среднем огне 10 минут, а затем добавь стакан молока (желательно подогретого) и сахар, после чего вари еще 15-20 минут на небольшом огне. Не забывай помешивать кашу во время приготовления.
Затем выключаем плиту, добавляем масла и оставляем настояться под закрытой крышкой еще 10 минут. К этому варианту каши можешь добавить кусочки фруктов или свежих ягод.
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