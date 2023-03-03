Мозаика на столе: как приготовить знаменитый десерт

Любимцем праздничного стола является десерт: пышный, с выпечкой или без, украшенный ягодами, кремом или мастикой. Популярным остается торт с названием Битое стекло.

Такую характеристику десерт получил из-за внешнего вида: кубики разноцветного желе выглядят как куски битого стекла на десерте. Рецептом нежного торта Битое стекло делимся в материале.

Торт Битое стекло: ингредиенты

желе разного вкуса — три упаковки;

сметана — 500 г;

вода — 150 г;

сахар — 120 г;

желатин — 25 г;

ванилин.

Торт Битое стекло: рецепт

Торт готовится из желе, так что с этого и следует начинать приготовление. Желе нужно делать по инструкции от производителя на упаковке. Лучше всего использовать контрастные вкусы: киви, вишня и апельсин, например.

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Для приготовления желе следует взять небольшой сотейник и развести в 300-320 мл охлажденной кипяченой воды 80 г сухого концентрата. Перемешиваем и оставляем набухать минут на 30-40.

Когда желе набухнет, ставь его на плиту и подогревай, пока не растворятся все крупинки. Но не доводи до кипения. Процеди желе и разлей по формам, поставь в холодильник на два или три часа. Тем временем замочи 25 г желатина в холодной кипяченой воде — 150 г. Через полчаса подогрей, процеди и дай остыть. В миске смешай сметану с сахаром и ванилином — вручную или миксером. Добавь в эту смесь желатин и продолжай взбивать еще несколько минут. Достань из холодильника разноцветное желе: нарежь его кубиками и перемешай. Залей смесью из сметаны. Накрой пленкой и поставь в холодильник на два или два с половиной часа до полного застывания. Перед подачей переверни форму, в которой застывает торт, и подавай порционно каждому. Приятного тебе аппетита!

Лучше всего такой десерт подавать со свежесваренным кофе! Читай его рецепт в нашем материале.

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