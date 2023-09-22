Как приготовить варенье из груш в домашних условиях: три рецепта с лимоном и имбирем

Варенье из груш — вкусное и простое лакомство, которое обязательно понравится сладкоежкам. Его легко готовить в домашних условиях и это не занимает много времени. Как приготовить варенье из груш, и что для этого нужно — читай в материале.
Ингридиенты:
Способ приготовления:
Ингредиенты:
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