Как приготовить варенье из груш в домашних условиях: три рецепта с лимоном и имбирем

Варенье из груш — вкусное и простое лакомство, которое обязательно понравится сладкоежкам. Его легко готовить в домашних условиях и это не занимает много времени. Как приготовить варенье из груш, и что для этого нужно — читай в материале.

Варенье из груш: классический рецепт

Ингридиенты:

1 кг груши;

1 кг сахара;

1-1,5 стакана воды;

3 г лимонной кислоты.

Способ приготовления:

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Груши перебери, помой, очисть от кожуры и нарежь дольками. Выложи в миску, залей холодной водой и поставь на огонь. Вари 15 минут после закипания. Слей воду на дуршлаге. Для приготовления сиропа в железной миске смешай воду и сахар, поставь на маленький огонь и доведи до кипения. Залей сиропом дольки груш и оставь на 3 часа. Нагрей до кипения на слабом огне, прокипяти 5-7 минут и оставь на 8 часов. Затем снова проваривай 7 минут. Сделай 3-4 этапа варки с перерывами. При последнем приготовлении добавь в варенье 3 г лимонной кислоты. Разлей по банкам и закатай.

Варенье из груш дольками с имбирем

Ингредиенты:

2 кг груши;

450 г сахарного песка;

сок одного лимона;

корень имбиря.

Способ приготовления:

Тщательно промой и высуши груши. Нарежь их дольками, оставив кожуру. Положи их в большую кастрюлю с высокими краями и добавь сахар и лимонный сок. Оставь на несколько минут, пока сахар не растворится. В этот момент добавьте три столовые ложки тертого имбиря и мешай, пока груши не разварятся. Взбей варенье погружным блендером, пока оно тихонько готовится на небольшом огне. Доведи до кипения и оставь кипеть на 10 минут. Готовое варенье разлей по предварительно стерилизованным банкам, не заполняя их полностью, и закатай. Затем переверни банки вверх дном на 15 минут, для того чтобы создался вакуум.

Варенье из груш на зиму с лимоном

Ингредиенты:

1 кг груши;

1 кг сахара;

3 лимона;

200 г воды.

Способ приготовления:

Груши помой, нарежь дольками, удали сердцевину. Лимоны нарежь кружочками, удали семена. Залей лимон кипятком, провари 3 минуты. Воду из-под лимонов слей в миску, добавь сахар и приготовь сироп (доведи до кипения). Кипящим сиропом залей груши и лимоны, выключи огонь и оставь на 1 час. Груши с лимоном вари на медленном огне, пока фрукты не станут прозрачными (примерно 1 час). Горячее грушевое варенье разлей по банкам.

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