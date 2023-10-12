Понадобится для покупки машины или при ДТП. Как проверить страховку на авто — два быстрых способа

Проверить, есть ли страховка на авто, можно несколькими простыми способами. Ведь иногда случается так, что забываешь, до какой даты она действительна, или по другим причинам. Читай в нашем материале, как проверить страховку на авто по номеру или полису — подробная инструкция.

Как проверить страховку на авто: пошаговая инструкция

Чтобы проверить подлинность или дату страхования, воспользуйся МТСБУ — Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Для этого придерживайся такого алгоритма действий:

Зайди на сайт МТСБУ. Выбери раздел Проверка действия полиса. Выбери критерий поиска — по номеру авто или полиса ОСАГО, а также дату, на которую должно действовать страхование. Нажми кнопку Проверить.

Если результаты выдают несколько вариантов, значит на один номер могут быть оформлены несколько видов транспорта. Такой способ проверки полисов делает невозможным использование подделок, а также помогает в случаях ДТП, когда нужно проверить полис другого участника движения.

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Проверка страхования по ОСАГО

Если хочешь проверить страхование этим способом, выбери его в поле сайта. Далее введи серию и номер автоцивилки. В бумажных документах есть буквы и цифры, в электронных — только цифры.

Введи данные без пробелов и дополнительных символов. В другом поле выбери необходимую дату для проверки.

Проверка страхования по номеру авто

Если ты хочешь проверить страховку на авто по его номеру, для этого в разделе Проверки действия полиса введи номер транспортного средства. Его следует ввести без пробелов и дополнительных символов.

В другом поле выбери дату, необходимую для проверки полиса.

Результаты проверки показывают, действует ли страховой полис, а также до какой даты его можно использовать. Кроме этого, ты можешь узнать больше информации об авто, застрахованном по введенному номеру автоцивилки.

МТСБУ может выдать два варианта:

Полис №XXXXXXXXX действует.

Полис № XXXXXXXXX не найден.

В случае второго варианта проверь данные еще раз, возможно, произошла ошибка. Если данные верны, а за сутки ничего не изменилось, нужно обратиться в страховую компанию, где был оформлен полис.

Если ты покупал(-а) электронное страхование, регистрация в МТСБУ происходит мгновенно, для владельцев бумажного страхования нужно сделать это вручную.

Электронная форма действует через сутки от покупки, риск мошенничества и ошибок минимален.

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