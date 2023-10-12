Понадобится для покупки машины или при ДТП. Как проверить страховку на авто — два быстрых способа

Проверить, есть ли страховка на авто, можно несколькими простыми способами. Ведь иногда случается так, что забываешь, до какой даты она действительна, или по другим причинам. Читай в нашем материале, как проверить страховку на авто по номеру или полису — подробная инструкция.
Чтобы проверить подлинность или дату страхования, воспользуйся МТСБУ — Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Для этого придерживайся такого алгоритма действий:
Если результаты выдают несколько вариантов, значит на один номер могут быть оформлены несколько видов транспорта. Такой способ проверки полисов делает невозможным использование подделок, а также помогает в случаях ДТП, когда нужно проверить полис другого участника движения.
Если хочешь проверить страхование этим способом, выбери его в поле сайта. Далее введи серию и номер автоцивилки. В бумажных документах есть буквы и цифры, в электронных — только цифры.
Введи данные без пробелов и дополнительных символов. В другом поле выбери необходимую дату для проверки.
Если ты хочешь проверить страховку на авто по его номеру, для этого в разделе Проверки действия полиса введи номер транспортного средства. Его следует ввести без пробелов и дополнительных символов.
В другом поле выбери дату, необходимую для проверки полиса.
Результаты проверки показывают, действует ли страховой полис, а также до какой даты его можно использовать. Кроме этого, ты можешь узнать больше информации об авто, застрахованном по введенному номеру автоцивилки.
МТСБУ может выдать два варианта:
В случае второго варианта проверь данные еще раз, возможно, произошла ошибка. Если данные верны, а за сутки ничего не изменилось, нужно обратиться в страховую компанию, где был оформлен полис.
Если ты покупал(-а) электронное страхование, регистрация в МТСБУ происходит мгновенно, для владельцев бумажного страхования нужно сделать это вручную.
Электронная форма действует через сутки от покупки, риск мошенничества и ошибок минимален.
Раньше мы рассказывали, как оформить страхование авто для выезда за границу.
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