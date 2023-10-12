Понадобится для покупки машины или при ДТП. Как проверить страховку на авто — два быстрых способа

Анастасия Грубрина, редактор сайта 12 октября 2023, 15:00
Як перевірити страховку на авто: покрокова інструкція
Фото: Pexels

Больше новостей
Здуття живота: що робити та які причини
Внутри будто сейчас что-то взорвется? Рассказываем, что делать при вздутии живота
яблуня
Посадка яблони осенью: все о сроках, методах и уходе после процедуры
Опалювальний сезон в Одесі 2023: коли увімкнуть опалення
Тепло для южного региона: когда начнется отопительный сезон в Одессе 2023
Як підняти імунітет дитині - поради від експертів
Как поднять иммунитет ребенку — врачи рассказали, от чего зависит здоровье малыша и как его укрепить
Смотреть больше

Материалы по теме

нужно ли прогревать дизель
Положи конец сомнениям: стоит ли прогревать дизельный двигатель перед поездкой
Понадобится для покупки машины или при ДТП. Как проверить страховку на авто — два быстрых способа
Как правильно включить печку в автомобиле: пошаговый гайд
Автомобіль
Даже без калькуляторов и приложений! Как посчитать расход топлива самостоятельно: пошаговая инструкция
Понадобится для покупки машины или при ДТП. Как проверить страховку на авто — два быстрых способа
Потеют окна в машине: почему так происходит и что с этим делать

Видео
Ізраїль

Число погибших растет, а ХАМАС готовится к игре в долгую: какая ситуация в Израиле 12 октября
0:05:09
Авдіївка сьогодні: що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку 12 жовтня 2023
Самое большое наступление на Авдеевку за всю полномасштабную войну — что происходит на Востоке
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 12 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:56
Як відбувається навчання операторок FPV-дронів — збір на дрони
Осваивают технику и собирают “птичек” самостоятельно! Как учатся операторы FPV-дронов
0:13:42
енергосистема
Неужели это возможно? Глава Укрэнерго о готовности к зиме и о том, как избежать отключений света
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 11 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:17
пикапы для огневых групп
Пикапы для мобильных огневых групп: как украинский бизнес помогает силам ПВО
0:04:04
Новости фронта
Военные ВСУ назвали главную опасность российских БПЛА! Новости с передовой
0:12:39
Чому вибори в Україні зараз неможливі — Руслан Стефанчук про причини
Будут ли выборы в Украине во время войны? Руслан Стефанчук рассказал, при каких условиях это возможно
0:07:04
Російський підрозділ Шторм-Z посилюється — у чому небезпека
Ими затыкают “проблемные” участки фронта. Российское подразделение Шторм-Z активизировалось
Больше видео
круасани рецепт
Читать дальше
Bon appétit! Хрустящие и нежнейшие круасаны — пошаговый рецепт приготовления
Смородина
Читать дальше
Обрезка смородины осенью: как проводить и когда лучше это делать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь