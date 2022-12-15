Идея для интересного досуга: как сделать снеговика из носка

Именно из носков многие люди делают волшебные поделки. Например, мишек, зайчиков, кошек и т.д. Но перед новогодними праздниками 2023 трендом рождественского декора стали скандинавские гномы и снеговики.
Как сделать снеговика из носка своими руками — читай в материале.
Для того чтобы сделать простого снеговика, нужно будет взять:
Сейчас в тренде все, что имеет приятный запах.
Например, ароматизированные свечи, гели для душа, игрушки, внутри которых благоухают кофейные зерна.
Например, ароматизированные свечи, гели для душа, игрушки, внутри которых благоухают кофейные зерна.
Перед наступлением 2023 года можно попробовать сделать ароматного снеговика.
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Допис, поширений ПОДЕЛКИ В САДИК ЧЕЛЯБИНСК (@mama_karlo74)
Если хочешь сделать Деда Мороза, Снегурочку или Святого Николая, нужно взять носки по их цветам. Например, для Деда Мороза — белый для тулуба и красный для декоративных элементов и мешка.
Все остальное делаем по схеме, а мешочек заполняем ватой.
Все остальное делаем по схеме, а мешочек заполняем ватой.
Для Снегурки необходимо взять синий, а для Святого Николая — голубой или белый. И не забываем про лицо. Его нужно разрисовать с помощью фломастеров.
Наверное, больше всего ожидают зимних праздников и подарков дети. Еще одной причиной ожидания новогодних праздников являются зимние каникулы. Читай, когда у твоего ребенка начнутся зимние каникулы 2022–2023.
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