Идея для интересного досуга: как сделать снеговика из носка

Именно из носков многие люди делают волшебные поделки. Например, мишек, зайчиков, кошек и т.д. Но перед новогодними праздниками 2023 трендом рождественского декора стали скандинавские гномы и снеговики.

Как сделать снеговика из носка своими руками — читай в материале.

Как сделать снеговика из носка и что для этого нужно

Для того чтобы сделать простого снеговика, нужно будет взять:

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белые и яркие носки, которых тебе не жалко;

ножницы;

иголку с ниткой;

много ваты;

фломастеры (перманентные).

Чтобы сделать снеговика из носка своими руками, нужно следовать пошаговой инструкции:

Для начала возьми белый носок и набей в него вату. Для того чтобы игрушка вышла аккуратнее, порви вату на небольшие куски. Верх носка завяжи ленточкой. После этого нужно сформировать шарики внутри фигурки. Распредели вату так, чтобы внизу оставался самый большой шар. Затем необходимо обмотать три кружочка. Если ты хочешь одеть снеговика в что-то красивое, возьми яркие носки и вырежи из них шапку, кофту и шарф. В шапку можно положить немного ваты и пришить ее к голове. То же самое проделываем с кофтой. Шарф закрепляем с помощью булавки или нитки. В самом конце нужно фломастером нарисовать лицо.

Как сделать снеговика из носка: идея для создания ароматной игрушки

Сейчас в тренде все, что имеет приятный запах.

Например, ароматизированные свечи, гели для душа, игрушки, внутри которых благоухают кофейные зерна.

Перед наступлением 2023 года можно попробовать сделать ароматного снеговика.

Что нужно для снеговика из носка:

носки;

рисовая крупа;

ваниль или корица (в палочках) или иголки из елки.

Делаем снеговика из носков своими руками

В первую очередь возьми несколько носков и сложи их один в другой. Это нужно для того, чтобы не рассыпать крупу. Рис нужно засыпать в носки и положить туда ароматные палочки. Верхушку игрушки зашей и перетяни тело веревкой. Из цветных носков вырежи и пришей одежду.

Как сделать снеговика из носка и других персонажей

Если хочешь сделать Деда Мороза, Снегурочку или Святого Николая, нужно взять носки по их цветам. Например, для Деда Мороза — белый для тулуба и красный для декоративных элементов и мешка.

Все остальное делаем по схеме, а мешочек заполняем ватой.

Для Снегурки необходимо взять синий, а для Святого Николая — голубой или белый. И не забываем про лицо. Его нужно разрисовать с помощью фломастеров.

Наверное, больше всего ожидают зимних праздников и подарков дети. Еще одной причиной ожидания новогодних праздников являются зимние каникулы. Читай, когда у твоего ребенка начнутся зимние каникулы 2022–2023.

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