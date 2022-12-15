Путешествия и вдохновение

Идея для интересного досуга: как сделать снеговика из носка

Анна Голишевская, редактор сайта 15 декабря 2022, 21:30
Сніговик
Фото: Unsplash

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