Чтобы была чистой и без пятен. Рассказываем, как постирать и отбелить вышиванку

Вышиванка — это традиционная украинская национальная одежда, символ национальной культуры, народного творчества Украины. Вышиванки в основном изготовлены из белой ткани и украшены вышитыми узорами разных цветов.

Но, к сожалению, со временем белый цвет может испачкаться. Поэтому мы подготовили для тебя советы, которые помогут правильно постирать и отбелить вышиванку.

Как стирать вышиванку

Вышиванка — это очень деликатная одежда, поэтому лучше всего отдавать предпочтение ручной стирке. Особенно если рубашка изготовлена из шелка.

Также учитывай, что при стирке такой одежды категорически запрещено пользоваться сильнодействующими и агрессивными моющими средствами и отбеливателями тканей.

Поэтому лучшим средством для стирки вышиванки будет порошок для детских вещей.

Температура воды не должна быть выше 30–40 °С. Особенно если твоя рубашка имеет яркие нити или ткани. При ручной стирке избегай трения ткани, а само изделие замачивай в теплой воде на 20–30 минут.

В процессе стирки необходимо растворить моющее средство в воде и взбить высокую пену, в которой и необходимо стирать вышитые изделия.

После тщательно прополощи рубашку в холодной воде несколько раз, чтобы вся химия вымылась.

Можно ли стирать вышиванку в стиральной машинке

Это делать нежелательно, поскольку стиральная машинка может повредить вышиванку.

Но если ты все же хочешь попробовать, выбирай деликатный режим, а также температуру стирки не выше 30–40 °С.

Чтобы не повредить орнаменты на рубашке, советуем воспользоваться мешочком для стирки, а саму вышиванку вывернуть.

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Как удалить пятна с вышиванки

Для сохранения вышиванки не пытайся затереть пятна, поскольку этим можешь только испортить рубашку.

В случае старых и сильных загрязнений попробуй использовать специальное средство для удаления пятен. Нанеси его осторожно, избегая контакта с цветными нитями, чтобы не испортить цвет.

Но выбирай средство, которое подходит для деликатной стирки и в своем составе не содержит отбеливающих жидкостей или хлора.

Как отбелить вышиванку

Вышитым рубашкам со временем свойственно желтеть. Но это не значит, что их нужно выбрасывать. Их можно отбелить с помощью аспирина.

Для этого необходимо растворить в горячей воде шесть – десять таблеток ацетилсалициловой кислоты на каждые 4 л воды. Количество таблеток зависит от степени загрязнения.

Таблетки должны полностью раствориться в воде. После того как вода станет теплой, замочи вышиванку в этом растворе на три – восемь часов.

Периодически проверяй состояние рубашки. Когда увидишь удовлетворительный результат, тщательно прополощи ее.

Этот способ прекрасно подходит как для белых, так и для цветных вышиванок. Аспирин восстанавливает белизну и яркость цвета, а также не вредит деликатным вещам, поэтому его можно безопасно использовать для стирки вышивки и скатертей.

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