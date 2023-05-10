Чтобы была чистой и без пятен. Рассказываем, как постирать и отбелить вышиванку

Диана Просяник, редактор сайта 10 мая 2023, 16:30
как стирать вышиванку
Фото: Depositphotos

Больше новостей
Печеночный торт
Легко и быстро! Как приготовить печеночный торт: три рецепта с разными видами печени
обмен водительского удостоверенеия при смене фамилии
Есть всего десять дней. Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии
Орхідея
Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно
тахікардія
Когда выпрыгивает сердце — это не обязательно любовь! Что делать при тахикардии
Смотреть больше

Материалы по теме

обмен водительского удостоверенеия при смене фамилии
Есть всего десять дней. Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии
Орхідея
Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно
Україна
єВідновлення 2023: стартовала государственная программа по восстановлению поврежденного жилья в результате войны
Фарба
Чем убрать краску с одежды: надежные и простые способы

Видео
0:05:14
Як минула коронація Карла III за £250 млн — деталі

Самое дорогое празднование для нового монарха! Чем запомнилась коронация Карла III
0:03:38
Тренування військових
Готовятся к возможным химическим атакам и учатся стрелять из огнеметов — тренировка украинских солдат
Карта бойових дій в Україні
Что не могут захватить — оккупанты уничтожают: карта боевых действий в Украине 10 мая в режиме онлайн
0:05:52
Циркуни
Их здесь перебили на этих танках! Что пришлось пережить Циркунам — ужасные воспоминания местных
0:14:48
Контрнаступ закладе основи розпаду Росії — Подоляк
Жалкая пародия на Советский Союз. Подоляк о контрнаступлении, желании России проиграть и милитаризации детей
0:04:12
Нікополь
Пострадали и люди, и животные, и здания! Жители Никополя рассказывают о последствиях очередного обстрела
0:04:25
Асканія-Нова: що відбувається із заповідником під окупацією
Тысячам уникальных животных угрожают россияне! Что происходит с заповедником Аскания-Нова в Херсонской области
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Черная сторона победы во Второй мировой — как и почему Россия умалчивает “неудобные” страницы истории
0:05:21
черга в Ягодині
И снова километровые пробки. Почему польские перевозчики блокируют границу и когда это урегулируют
9 травня день в історії
Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади
Больше видео
Орхідея
Читать дальше
Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно
тахікардія
Читать дальше
Когда выпрыгивает сердце — это не обязательно любовь! Что делать при тахикардии

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь