Чтобы была чистой и без пятен. Рассказываем, как постирать и отбелить вышиванку

Вышиванка — это традиционная украинская национальная одежда, символ национальной культуры, народного творчества Украины. Вышиванки в основном изготовлены из белой ткани и украшены вышитыми узорами разных цветов.
Но, к сожалению, со временем белый цвет может испачкаться. Поэтому мы подготовили для тебя советы, которые помогут правильно постирать и отбелить вышиванку.
Вышиванка — это очень деликатная одежда, поэтому лучше всего отдавать предпочтение ручной стирке. Особенно если рубашка изготовлена из шелка.
Также учитывай, что при стирке такой одежды категорически запрещено пользоваться сильнодействующими и агрессивными моющими средствами и отбеливателями тканей.
Поэтому лучшим средством для стирки вышиванки будет порошок для детских вещей.
Поэтому лучшим средством для стирки вышиванки будет порошок для детских вещей.
Температура воды не должна быть выше 30–40 °С. Особенно если твоя рубашка имеет яркие нити или ткани. При ручной стирке избегай трения ткани, а само изделие замачивай в теплой воде на 20–30 минут.
В процессе стирки необходимо растворить моющее средство в воде и взбить высокую пену, в которой и необходимо стирать вышитые изделия.
В процессе стирки необходимо растворить моющее средство в воде и взбить высокую пену, в которой и необходимо стирать вышитые изделия.
После тщательно прополощи рубашку в холодной воде несколько раз, чтобы вся химия вымылась.
Это делать нежелательно, поскольку стиральная машинка может повредить вышиванку.
Но если ты все же хочешь попробовать, выбирай деликатный режим, а также температуру стирки не выше 30–40 °С.
Чтобы не повредить орнаменты на рубашке, советуем воспользоваться мешочком для стирки, а саму вышиванку вывернуть.
Для сохранения вышиванки не пытайся затереть пятна, поскольку этим можешь только испортить рубашку.
Для сохранения вышиванки не пытайся затереть пятна, поскольку этим можешь только испортить рубашку.
В случае старых и сильных загрязнений попробуй использовать специальное средство для удаления пятен. Нанеси его осторожно, избегая контакта с цветными нитями, чтобы не испортить цвет.
Но выбирай средство, которое подходит для деликатной стирки и в своем составе не содержит отбеливающих жидкостей или хлора.
Но выбирай средство, которое подходит для деликатной стирки и в своем составе не содержит отбеливающих жидкостей или хлора.
Вышитым рубашкам со временем свойственно желтеть. Но это не значит, что их нужно выбрасывать. Их можно отбелить с помощью аспирина.
Для этого необходимо растворить в горячей воде шесть – десять таблеток ацетилсалициловой кислоты на каждые 4 л воды. Количество таблеток зависит от степени загрязнения.
Таблетки должны полностью раствориться в воде. После того как вода станет теплой, замочи вышиванку в этом растворе на три – восемь часов.
Таблетки должны полностью раствориться в воде. После того как вода станет теплой, замочи вышиванку в этом растворе на три – восемь часов.
Периодически проверяй состояние рубашки. Когда увидишь удовлетворительный результат, тщательно прополощи ее.
Этот способ прекрасно подходит как для белых, так и для цветных вышиванок. Аспирин восстанавливает белизну и яркость цвета, а также не вредит деликатным вещам, поэтому его можно безопасно использовать для стирки вышивки и скатертей.
Ранее мы рассказывали, как носить вышиванку в повседневной жизни.
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