Как сушить грибы в духовке: простые способы с конвекцией, без и в сушилке

Если ты знаешь только один, довольно устаревший способ сушки грибов, когда их развешивают под солнцем на нитках, тебе нужно попробовать способ с духовкой.

Вкус от этого не меняется, и ты сможешь в любую пору года наслаждаться лесными дарами.

Простые способы, как сушить белые грибы в духовке и сушилке, смотри в материале.

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Как сушить белые грибы в сушилке

Белые грибы нарежь пластинками. Перед сушкой белые грибы, как и любые другие, не мой! Если смочить водой грибочки, то из-за влаги они могут испортиться.

Положи грибы в сушилку. Между ними оставь расстояние. Заложи лотки в аппарат и установи температуру до 60 °С. Так они будут сушится до семи часов (зависит от того, какой у тебя тип электросушилки).

Хранить белые грибы нужно в бумажном пакете.

Как сушить грибы в духовке без конвекции

Если ты думаешь над тем, как просто сушить белые грибы в домашних условиях, то подойдет способ сушки в духовке без конвекции.

На грибах забери весь мусор, но не мой их.

Белые грибы отдели от ножек и нарежь их на одинаковые кусочки (поперек).

Противень застели фольгой и разложи грибы в один слой с промежутками.

Если у тебя много грибов, нужно нанизать их на нитки и привязать концы к решеткам.

Разогрей духовку максимум до 60 °С.

Обязательно держи дверцу чуть приоткрытой.

Суши грибы таким образом до пяти часов, а потом высуши на 80 °С до готовности.

Грибы, приготовленные таким способом, сохраняют свои свойства и лесной аромат.

Их можно хранить в тканевых мешочках или стеклянной таре. Также подойдут бумажные пакеты.

Для того чтобы отпугнуть насекомых, постирай тканевые мешки в соли и прогладь их. Храни в сухом и теплом месте.

Как сушить белые грибы в духовке в домашних условиях: способ с конвекцией

Для того чтобы высушить грибы в духовке, в которой есть режим конвекции, придерживайся следующей инструкции:

Удали на грибах повреждения и червоточины.

Не мой их, аккуратно убери из них мусор ножом.

Удали ножку гриба в том случае, если это маслята, лисички или опята.

Нарежь кусочками одинакового размера. Небольшие можно не нарезать. Ножку разрежь вдоль.

Противень застели пергаментом и положи на него грибы.

Перед тем, как ставить грибы в духовку, разогрей ее до 55 °С.

Не забудь включить режим конвекции.

После подсыхания грибов увеличь температуру до 80 °С. Суши еще три часа.

Снизь температуру до 50 °С и заверши сушку.

Остуди и переложи лесные дары в герметическую емкость.

Грибы готовы к употреблению! Теперь ты точно знаешь, как сушить белые грибы!

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