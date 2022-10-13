Как сушить грибы в духовке: простые способы с конвекцией, без и в сушилке

Если ты знаешь только один, довольно устаревший способ сушки грибов, когда их развешивают под солнцем на нитках, тебе нужно попробовать способ с духовкой.
Вкус от этого не меняется, и ты сможешь в любую пору года наслаждаться лесными дарами.
Простые способы, как сушить белые грибы в духовке и сушилке, смотри в материале.
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Если ты думаешь над тем, как просто сушить белые грибы в домашних условиях, то подойдет способ сушки в духовке без конвекции.
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Для того чтобы высушить грибы в духовке, в которой есть режим конвекции, придерживайся следующей инструкции:
Грибы готовы к употреблению! Теперь ты точно знаешь, как сушить белые грибы!
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