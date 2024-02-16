Чтобы не испортить новую пару. Как убрать белые разводы на обуви — простые лайфхаки

Как только выпадает снег, дороги начинают посыпать солью и песком. Если на твоей обуви от этого появились белые разводы и пятна соли, мы расскажем, как их убрать. В нашем материале ты найдешь подборку лайфхаков для разной обуви.

Как убрать белые разводы на обуви: советы и лайфхаки

Чтобы не испортить обувь и вернуть ей первоначальный вид, пятна соли можно убрать несколькими способами. Все они простые, быстрые и доступные. Действовать можно и на опережение, например, приобрести спрей-антисоль для обуви.

Для обуви из натуральной кожи ты можешь использовать способ с салом. Натри места белых разводов салом. Жир уберет пятна соли. После этого ботинки нужно протереть влажной тряпкой и отполировать кремом для обуви.

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Также можно смешать раствор воды с нашатырным спиртом или уксусом. После таких процедур всегда нужно смазывать обувь специальным полировочным кремом.

Самым простым способом есть промыть пятна соли мыльной водой и губкой. Этот способ также отлично подходит для обуви из нубука.

Для замшевой обуви подойдут несколько вариантов:

Зубной порошок и щетка. Натри обувь зубным порошком.

Сырой картофель. Его нужно разрезать, натереть им обувь. Дать высохнуть, а затем щеткой для замшевой обуви отчистить остатки соли.

Раствор нашатырного спирта и воды. Попробуй на небольшом участке, не портит ли спирт верхнее покрытие. Если нет — протри пятна на обуви, дай ей высохнуть.

Пятна от соли можно смочить мыльной водой и потереть щеточкой.

Манная крупа помогает убрать неглубокие пятна соли.

Спасти замшевую обувь можно и кусочком лимона.

После того как уберешь соль и разводы с замшевой обуви, не забудь дать ей высохнуть, а затем обработай специальным спреем для ухода или подкрась замшу.

Чтобы предотвратить пятна от соли и песка, можно натирать обувь не только специальными кремами, но и касторовым маслом. Или смесью из касторового масла и рыбьего жира.

Раньше мы рассказывали, как убрать запах секонд-хенда с одежды.

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