Алоэ на подоконнике: как ухаживать за растением

Комнатные растения — украшение почти каждой квартиры. Для многих уход за растениями является терапевтическим занятием, настоящим хобби и возможностью выразить свои предпочтения.
Одним из популярных растений является алоэ, известное также своими лечебными свойствами.
Как ухаживать за алоэ, чтобы оно долго прожило и миловало глаз — рассказываем дальше.
Для того чтобы растение долго росло и не болело, следует соблюдать несколько правил.
Как ухаживать за растением Женское счастье (спатифиллум), мы рассказывали тебе раньше.
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