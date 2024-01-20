Алоэ на подоконнике: как ухаживать за растением

Комнатные растения — украшение почти каждой квартиры. Для многих уход за растениями является терапевтическим занятием, настоящим хобби и возможностью выразить свои предпочтения.

Одним из популярных растений является алоэ, известное также своими лечебными свойствами.

Как ухаживать за алоэ, чтобы оно долго прожило и миловало глаз — рассказываем дальше.

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Как ухаживать за алоэ

Для того чтобы растение долго росло и не болело, следует соблюдать несколько правил.

Ставь горшок с растением на хорошо освещенное место — это может быть подоконник, выходящий на запад, север или юг. Летом выноси алоэ на балкон, но не ставь под прямые солнечные лучи и защити от попадания дождя. Умеренно поливай алоэ, не допускай переливов — используй отстоянную воду, поливай тогда, когда земля высохнет на треть. Дополнительного опрыскивания или увлажнения для алоэ не требуется. Не поливай холодной водой, иначе корни начнут гнить. По возможности обеспечь прохладную зимовку. Зимой держи алоэ в помещении, где температура не опускается ниже +13ºС. Регулярно пересаживай растение в горшки соответствующего размера. Лучший период для пересадки алоэ — весна, а почву следует использовать такую, как для кактусов и суккулентов. Удобряй алоэ умеренно — вноси удобрения раз в три недели в период с весны до осени.

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