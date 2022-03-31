Как успокоиться во время войны? Десять расслабляющих активностей

Если из-за войны стресс и негатив поглощают тебя, самое время отвлечься. Мы подготовили для тебя список успокаивающих активностей, которые помогут расслабиться и перестать нервничать.

Инверсия

Древнейшая практика гласит: если ты опустишь голову ниже уровня сердца или сделаешь наклоны так, чтобы коснуться пальцев ног, ты успокоишься. Также попробуй практику стойки на голове.

Изменение положения тела оказывает восстанавливающее действие на вегетативную нервную систему, которая контролирует реакцию организма на стресс.

Визуализируй тихое место

Визуализация помогает снизить уровень стресса. Закрой глаза и представь спокойное и тихое место. Создай картину того, что видишь, слышишь и чувствуешь.

Пей воду

Обезвоживание связано со снижением умственной работоспособности. Налей себе большой стакан холодной воды и медленно выпей ее.

Вода также обладает успокаивающим эффектом.

Послушай музыку

Что может быть лучше любимой песни? Она отнесет тебя в приятные воспоминания и отвлечет от событий внешнего мира.

Можешь попробовать послушать новые стили, исполнителей, жанры. Так ты сможешь найти что-то неизведанное и интересное.

Десятиминутная пробежка будет полезной для тела и души. Также попробуй растяжку. Она разгрузит твои забитые мышцы.

Выговорись

Сейчас это очень важно. Если выговориться некому, возьми любой предмет или выпиши это все на бумаге.

Запиши голосовое сообщение самому(-ой) себе. Главное, не держать стресс и тревоги в себе.

Испеки хлеб

Это очень отвлекает от негатива. Мы уже рассказывали хорошие и легкие рецепты домашнего хлеба. Самое приятное то, что по итогу ваш дом наполнит уют и непревзойденные ароматы!

Подари или получи объятия

Объятия позволяют твоему телу вырабатывать окситоцин, природный гормон, необходимый для работы иммунной системы.

Кроме того, 20-секундные объятия снижают кровяное давление, улучшают самочувствие и уменьшают вредное физическое воздействие стресса.

Медитация

Медитация успокаивает и дает силы. Расслабляет и настраивает новые мысли, позитив. Если ты не знаешь, как медитировать, ранее мы рассказывали о бесплатных приложениях для медитации.

Играй со своим животным, если оно у тебя есть

Удели побольше времени домашним любимцам, ведь они тоже нервничают и чувствуют твои переживания. Выйди на прогулку с игрушками, отвлекитесь на что-то приятное и простое.

Помни, здоровье — самое важное. Ему стоит уделить немного больше времени.

Ранее мы рассказывали о том, как сделать свой огородик.