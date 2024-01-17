Как узнать размер кольца: самые простые методы сделать сюрприз

Кольца для помолвки, обручальные кольца или просто декоративные модели — при выборе каждого из этих украшений нужно обязательно знать его точный размер.

Кольцо, которое подобрано по размеру, будет максимально красиво выглядеть, его будет комфортно носить даже каждый день. О простых методах, как определить размер кольца, читай в нашем материале.

Есть некие особенности, которые нужно учесть, как при определении собственного размера, так и при выборе колец. В каких случаях лучше отложить выбор украшения:

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человек преодолел длительный авиаперелет;

утром или сразу после пробуждения;

сразу после занятий спортом, принятия ванны или душа;

в слишком жаркую погоду;

при повышенной температуре тела или во время менструации.

Если случилось, что кольцо было куплено не по размеру, его можно будет подогнать под необходимые параметры, но не более чем на один размер. Однако сделать это можно будет только с гладкими кольцами. Украшения с декоративными элементами и россыпью камней не поддаются корректировке.

Как определить свой размер кольца

Для того чтобы определить размер женского или мужского кольца в домашних условиях, нужно измерить внутренний диаметр украшения линейкой или сантиметровой лентой. Полученное значение в миллиметрах и будет твоим размером. Например, если диаметр кольца 21 мм, соответственно, его размер — 21. Также можно просто обвести изделие по внутреннему контуру, а затем измерить нарисованный диаметр окружности.

Обмотать палец нитью или бумагой. Отметить место, где соединяются нить или бумага. Затем измерить отрезок линейкой, а полученный результат разделить на 3,14 — это и будет твой размер. Если число выходит между двумя размерами — рекомендуем выбирать большее значение. Например, измеренный отрезок имеет длину 53 мм. Для того чтобы выяснить размер, делим 53 на 3,14 и получаем 16,8. И это означает, что нам необходимо кольцо 17 размера.

Размер можно определить по таблице размеров.

Следует сказать, что ни один из способов не гарантирует 100% результата. Самый точный метод — это определение размера пальцемером у ювелиров или в ювелирном магазине.

В зависимости от обстоятельств, ширина пальцев у мужчин и женщин может изменяться в течение дня в среднем на 0,5 размера. Середина дня — наиболее благоприятный период для измерения, поскольку именно в этот период человек находится на пике активности и баланс жидкости в его организме оптимален.

А как тайно определить размер кольца

Как узнать размер кольца так, чтобы не испортить сюрприз?

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Прекрасный способ не ошибиться и узнать размер кольца любимой — тайно взять у нее украшение, которое она носит. Этот способ хорош, если твоя девушка вообще носит перстни. Но обязательно проследи, на какой палец одевает украшение любимая. Если окажется, что на средний или указательный, украшение для помолвки нужно брать на размер меньше. Если боишься, что девушка обнаружит пропажу, есть другой способ. Когда любимой не будет рядом — возьми ее украшение и обрисуй его по контуру изнутри на бумаге. Также поможет узнать размер кольца таблица размеров. Можно примерить кольцо любимой на свой палец и сделать на нем пометку. А в ювелирном магазине уже подобрать украшение по пометке. Можно привлечь хитрость. Ты можешь при случае начать разговор о деликатности руки любимой и попросить примерить ее кольцо на свою руку, при этом спросив будто нечаянно, какой же у нее размер. Еще вариант — договориться с подругой любимой, чтобы она узнала размер кольца, которое та носит. Но это срабатывает тогда, когда ты уверен, что подруга не выдаст твою тайну. Предложи девушке ради развлечения пройти тест на совместимость, который увидел в журнале или интернете. Задавай ей вопросы из анкеты и предусмотрительно впиши в них вопросы о размере пальца. А ответы на тест заранее продумай. Но эта игра возможна только в разговоре, если вы не рядом. Это может быть при общении по телефону, ведь в противном случае выдуманный тест не сработает.

Надеемся, наши подсказки помогут тебе незаметно определить размер кольца и преподнести сюрприз для любимого человека.

Размер определен, теперь остается приобрести сам сюрприз. Так что держи нашу подсказку, какое выбирать кольцо.

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