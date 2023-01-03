Как варить пшеницу на кутью: три рецепта

Кутью с пшеницей часто называют классическом рецептом рождественского блюда. Хотя многие заменяют крупу на рис или перловку, с пшеницей все же кутья выходит необычайно вкусной и ароматной.
Также она здорово сочетается с маком и орехами. Как варить пшеницу на кутью — читай в материале.
Когда-то наши предки готовили кашу из той пшеницы, которую хранили на зиму. Зерна такой пшеницы нужно очень долго варить.
Именно поэтому перед тем, как ее готовить, пшеницу замачивали на 10-12 часов (на ночь). А после этого ставили в горшочки и варили в печи.
Именно поэтому перед тем, как ее готовить, пшеницу замачивали на 10-12 часов (на ночь). А после этого ставили в горшочки и варили в печи.
Но сейчас существует очень много сортов пшеницы. Например, можно купить мягкие сорта, которые можно не замачивать и варить до 1 часа времени. Если нет много времени на приготовление, возьми сразу шлифованный продукт или пропаренный.
Также можно найти в супермаркетах пшеницу в пакетиках, которая готовится за 10-20 мин.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ингредиенты:
Помни, что обычная пшеница для проращивания варится до 2 часов (3 ст. воды).
Шлифованная же варится до 30 минут (2 ст. воды). Замачивать такую пшеницу не нужно.
А как правильно засолить красную рыбу, мы объясняли ранее.
Подписывайся на наш Telegram и следи за всеми новостями!