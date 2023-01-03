Как варить пшеницу на кутью: три рецепта

Кутью с пшеницей часто называют классическом рецептом рождественского блюда. Хотя многие заменяют крупу на рис или перловку, с пшеницей все же кутья выходит необычайно вкусной и ароматной.

Также она здорово сочетается с маком и орехами. Как варить пшеницу на кутью — читай в материале.

Какую пшеницу лучше выбрать для приготовления кутьи

Когда-то наши предки готовили кашу из той пшеницы, которую хранили на зиму. Зерна такой пшеницы нужно очень долго варить.

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Именно поэтому перед тем, как ее готовить, пшеницу замачивали на 10-12 часов (на ночь). А после этого ставили в горшочки и варили в печи.

Но сейчас существует очень много сортов пшеницы. Например, можно купить мягкие сорта, которые можно не замачивать и варить до 1 часа времени. Если нет много времени на приготовление, возьми сразу шлифованный продукт или пропаренный.

Также можно найти в супермаркетах пшеницу в пакетиках, которая готовится за 10-20 мин.

Как варить пшеницу: проверенный метод

Ингредиенты:

1 ст. пшеницы

8 ст. воды

Способ приготовления:

Пересыпь пшеницу кастрюлю и залей 4 ст. воды. Оставь ее на ночь для того, чтобы зерно набухло, при комнатной температуре. После этого слей воду и залей еще водой. Вари на среднем огне до часа времени. Слей воду и остуди.

Как варить пшеницу на кутью: быстрый способ

Ингредиенты:

1,5 ст. пшеницы

10 ст. воды

Способ приготовления:

Промой крупу и замочи ее в воде на 1,5-2 часа. После этого на небольшом огне вари до 2 часов времени. Промой кипяченой холодной водой и соедини с другими ингредиентами.

Как варить пшеницу на кутью с маслом

Ингредиенты:

1 ст. пшеницы

щепотка соли

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Перебери и промой пшеницу. Если есть время, то замочи на 2-3 часа или на ночь. Залей водой, добавь соль и масло. Вари до мягкости, остуди и перемешай с другими ингредиентами.

Помни, что обычная пшеница для проращивания варится до 2 часов (3 ст. воды).

Шлифованная же варится до 30 минут (2 ст. воды). Замачивать такую пшеницу не нужно.

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