Всмятку, вкрутую и пашот: как варить яйца разными методами

Вкусные яйца всмятку или вкрутую можно приготовить довольно просто. Для этого понадобятся яйца, немного воды и кастрюля.

Но для того, чтобы они вышли аппетитными, нужно постараться и знать правила приготовления.

Читай, как варить яйца без трещин различными способами, в материале.

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Как варить яйца всмятку

Налей в кастрюлю холодную воду и вскипяти ее. Убавь огонь и вари их в течение 2 минут — таким образом желток и белок будут жидкими. Если ты будешь варить 4 минуты, то желток останется жидким, а белок немного затвердеет.

Если хочешь варить в кипятке, то бери для варки теплые яйца. Достань их за 30 мин до приготовления и поставь кипятить кастрюлю воды.

После этого кинь в горячую воду яйца и вари несколько минут. Сними с огня, накрой крышкой или тарелкой и подожди 5-7 мин. Желток будет жидким, а белок затвердеет.

Как сварить яйца в мешочек

Налей в кастрюлю холодную воду.

Положи в нее яйца и после того, как вода закипит, вари еще 5 мин.

Если яйца варишь в кипящей воде, то вари их только несколько минут. Выключи огонь и подержи яйца в воде до 10 мин.

Как сварить яйца вкрутую

Возьми кастрюлю и налей в нее холодную воду.

Положи в нее яйца и включи огонь.

После того как яйца закипят, убавь огонь и вари 10 мин.

Не держи их в горячей воде слишком долго, ведь так белок станет резиновым и невкусным.

Как сварить яйца без трещин по-американски

Положи в кипяток яйцо и выдержи его до 1 мин.

Кинь в кастрюлю лед (несколько кубиков).

Доведи до кипения и пробуй.

Как варить яйца пашот

Для этого нужно взять самое свежее яйцо. В кастрюлю налей много воды. Можешь добавить уксус или соль. Нагрей воду, но не доводи ее до кипения. Разбей яйцо в чашку, с помощью чайной ложки создай воронку в воде и начинай аккуратно вливать в нее яйцо. Ложкой подхватывай белок и накручивай его на яйцо. Вари до 5 мин, пока яйцо не всплывет.

Как варить яйца: перепелиные

Налей в кастрюлю холодную воду.

После этого положи туда теплые яйца и добавь немного соли. Вода должна полностью покрывать яйца.

Вскипяти и вари еще 5 мин.

Сними с огня и залей холодной водой.

Оставь их на тарелке на пару минут.

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