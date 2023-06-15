Пора менять паспорт? Какие документы следует подготовить

С 14 лет молодые украинцы получают паспорт гражданина Украины. С 18-летнего возраста этот документ нужно регулярно менять каждые десять лет — это предусмотрено законодательством Украины (касается ID-карты).
Так что, как бы мы не нравились себе на фото, оставаться вечно молодыми не получится даже в документах. Чтобы заменить паспорт, обратись в паспортный стол, однако не раньше, чем за месяц до срока окончания его действия.
А какие документы нужно собрать, чтобы заменить паспорт? Сколько ждать новый документ и сколько нужно будет за него заплатить, рассказываем дальше.
Если у твоего паспорта истек срок действия, его нужно обновить. Для этого обратись в любое территориальное подразделение ГМС Украины или центр предоставления административных услуг.
Перед тем как получить услугу, нужно будет записаться в электронную очередь. Сделать это можно и онлайн.
Когда очередь дойдет до тебя, нужно подать определенный список документов, сфотографироваться, отдать старый паспорт и получить временную справку от учреждения. Когда придет время забирать новый паспорт, справку следует принести обратно.
Запись в электронную очередь актуальна только для подачи документов. Чтобы получить уже изготовленные документы, записываться в электронную очередь не нужно.
Документы подаются, независимо от места жительства. Так что оформить паспорт ты сможешь в любом подразделении ДМС Украины или центре предоставления административных услуг. Тебе нужно подготовить:
Паспорт можно изготовить по обычной процедуре и в срочном режиме. Зависимо от этого, будут отличаться цены и сроки изготовления документа.
Многие украинцы сейчас временно живут за границей. Но что делать, если паспорт исчез, а ты хочешь вернуться домой? Читай, что делать и куда обращаться, если потерял (-а) паспорт в Польше.
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