Пора менять паспорт? Какие документы следует подготовить

С 14 лет молодые украинцы получают паспорт гражданина Украины. С 18-летнего возраста этот документ нужно регулярно менять каждые десять лет — это предусмотрено законодательством Украины (касается ID-карты).

Так что, как бы мы не нравились себе на фото, оставаться вечно молодыми не получится даже в документах. Чтобы заменить паспорт, обратись в паспортный стол, однако не раньше, чем за месяц до срока окончания его действия.

А какие документы нужно собрать, чтобы заменить паспорт? Сколько ждать новый документ и сколько нужно будет за него заплатить, рассказываем дальше.

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Замена паспорта: как происходит и что для этого нужно

Если у твоего паспорта истек срок действия, его нужно обновить. Для этого обратись в любое территориальное подразделение ГМС Украины или центр предоставления административных услуг.

Перед тем как получить услугу, нужно будет записаться в электронную очередь. Сделать это можно и онлайн.

Когда очередь дойдет до тебя, нужно подать определенный список документов, сфотографироваться, отдать старый паспорт и получить временную справку от учреждения. Когда придет время забирать новый паспорт, справку следует принести обратно.

Запись в электронную очередь актуальна только для подачи документов. Чтобы получить уже изготовленные документы, записываться в электронную очередь не нужно.

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Какие документы нужны для замены паспорта

Документы подаются, независимо от места жительства. Так что оформить паспорт ты сможешь в любом подразделении ДМС Украины или центре предоставления административных услуг. Тебе нужно подготовить:

паспорт, подлежащий обмену;

документы, подтверждающие уплату административного сбора;

справка о регистрации места жительства. В случае изменения информации о месте жительства после даты выдачи паспорта, подлежащего обмену, нужно предоставить справку об арендованном месте жительства;

свидетельство о браке или о расторжении брака, если такое есть.

Цены и сроки изготовления

Паспорт можно изготовить по обычной процедуре и в срочном режиме. Зависимо от этого, будут отличаться цены и сроки изготовления документа.

Если ты выбираешь обычную процедуру, получишь новый документ не позднее чем через 20 рабочих дней. Заплатить нужно будет 363 грн; Если ты не можешь ждать нового документа 20 дней, то услуга срочного режима позволит получить документ не позднее чем через 10 рабочих дней. Заплатить за нее нужно будет дороже — 489 грн.

Многие украинцы сейчас временно живут за границей. Но что делать, если паспорт исчез, а ты хочешь вернуться домой? Читай, что делать и куда обращаться, если потерял (-а) паспорт в Польше.

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