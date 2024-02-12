Какие звезды выступали на Супербоул-2024: хедлайнеры шоу и кто из известных людей посетил игру

Супербоул — это финальная игра между командами американского футбола, борющимися за лидерство в Национальной лиге. Каждый год гостями Супербоула становятся всемирно известные звезды, выступающие в перерыве между четвертями, привлекая внимание зрителей со всего мира.
Кто стал хедлайнером Супербоул-2024 и какими были самые интересные моменты шоу — рассказываем в материале.
В перерыве игры радовали зрителей своей музыкой Usher вместе с Alicia Keys. Дополняли выступление Ludakris, Lil John, wil.i.am и певица HER.
Usher спел старые хиты, а также представил публике синглы из своего нового альбома Coming Home. Шоу открыли песней Caught Up.
HER присоединилась к нему во время песни U Got It Bad, добавив к песне свое соло.
Alicia Keys исполнила свой хит If I Ain’t Got You, а впоследствии дуэтом из Usher спела песню My Boo. Музыканты порадовали зрителей своими объятиями в конце выступления.
Вместе с Lil John Usher исполнил их общий известный хит Turn Down For What, а в конце шоу – Get Low.
Usher делится впечатлениями от шоу и говорит, что вернуться к широкой аудитории после нескольких лет изоляции дома — большой успех:
Вы должны понимать, насколько непоколебимую веру должен иметь человек, чтобы собрать шоу после нескольких лет, когда никто не мог собираться вместе и все боялись быть на улице из-за страха подхватить COVID или подвергнуть опасности себя и свои семьи.
Вы должны понимать, насколько непоколебимую веру должен иметь человек, чтобы собрать шоу после нескольких лет, когда никто не мог собираться вместе и все боялись быть на улице из-за страха подхватить COVID или подвергнуть опасности себя и свои семьи.
Он также признался, что вместить 30 лет дискографии в 13 минут было непросто, однако, как ему кажется, они справились с задачей.
Кроме того, на предигре Супербоул-2024 американский рэпер Post Malone исполнил песню America the Beautiful.
Хватило звезд и среди зрителей. Среди них заметили Бейонсе с мужем Jay-Z и дочерью Блю Айви, фронтмена группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса, актрису Блэйк Лайвли и репершу Ice Spice.
Посмотреть игру, а также поддержать своего парня, игрока команды Канзас Сити Чифз Тревиса Келса, пришла певица Тейлор Свифт. Она поздравила любимого с победой его команды на Супербоуле-2024 поцелуем.
Читай, как прошла финальная игра Супербоул-2024 и кто стал победителем, в нашем материале.
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