Какой телефон лучше купить в 2024 году: характеристики бюджетных гаджетов

Если ты в раздумьях, какой новый гаджет выбрать — мы поможем тебе, создав небольшой гид по техническим характеристикам современных популярных моделей. Аналитика показывает, что украинцы выбирают смартфоны в бюджетной ценовой категории, но и устройства среднего сегмента поражают своими возможностями. Итак, какой телефон лучше купить в 2024 — расскажем в материале.
Перед тем как начинать выбор и определиться, какой телефон лучше купить в 2024 году, определись со своими требованиями к:
Итак, если ты готов (-а) рассмотреть эти вопросы, то полдела по поиску нового идеального смартфона уже сделано, ведь ты точно знаешь, что именно ищешь.
Дисплей — это четкость и насыщенность изображения и удобство для глаз, ведь случается, мы смотрим в него часами.
Сейчас FullHD-панель стала скорее нормой, чем шиком, поэтому выбирай ту, которая имеет разрешение 2400 x 1080 (первое число может варьироваться);
Выбор дисплеев ограничен IPS и AMOLED. Вторые считаются более совершенными, они более яркие и контрастные, но они нечасто встречаются в бюджетных гаджетах.
Это — основная память смартфона, которую ты заполняешь фото, видео, документами и прочим. Если хочешь купить бюджетный телефон, но такой, чтобы отвечал современным требованиям, приобрети гаджет со встроенной памятью от 128 Гб.
Учти и тип хранилища: UFS 2.2 (или 2.1) — современный вариант, eMMC 5.1 — морально устаревший.
Для игр лучше выбирать вариант с большим объемом памяти. Или расширь ее, пользуясь дополнительной картой памяти.
Оперативная память отвечает за работоспособность смартфона, именно от нее, например, зависит, сколькими программами одновременно ты можешь пользоваться.
Сейчас хорошей емкостью оперативной памяти считается 6 ГБ, а вот память менее 3 ГБ может быстро заполниться, и гаджет начнет тормозить.
От того как долго держит батарея, зависит его (и твоя) автономность. В настоящее время почти все новые бюджетные гаджеты оборудованы аккумулятором емкостью 4500-5000 мАч. И даже при покупке бюджетного телефона можно найти модели с хорошим бонусом в виде скоростной зарядки (беспроводной или проводной).
Технические характеристики, такие как мегапиксели и другие параметры камеры, не отображают реальное качество результатов съемки. Но стоит обратить внимание на такие дополнительные функции, как наличие широкоугольного объектива, функцию повышенной стабилизации при съемке видео, автоматическую фокусировку, а также выбор различных режимов, позволяющих снимать ночью, делать панорамное фото и придавать изображению большую глубину и выразительность.
Раньше мы рассказывали, как быстро просушить телефон, если он упал в воду, и дали действенные советы.
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