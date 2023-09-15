Чтобы было вкусно и безопасно: календарь грибника 2023, и оптимальные сроки, когда собирать грибы

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 сентября 2023, 07:30
коли збирати гриби
Фото: Pexels

Больше новостей
як відмити руки від горіхів
Простое мыло здесь не поможет! Как отмыть руки от орехов: действенные способы
​​День фармацевта 2022
Зайдешь в аптеку — не забудь поздравить: когда День фармацевта 2023
Генератор для дому
Если будут перебои с электричеством: как выбрать генератор для дома
Млинці на молоці та воді: рецепт приготування покроково
Тонкие и кружевные! Как приготовить блины на молоке и воде
Смотреть больше

Материалы по теме

Коли збирати буряк з грядки: терміни збирання врожаю
Урожай свеклы: когда нужно собирать плоды и как правильно это делать — советы
Как делать обрезку винограда осенью
Глаза боятся, а руки делают: как и когда нужно обрезать виноград осенью
Як почистити печінку вдома за допомогою простих продуктів
Чтобы восстановить клетки и улучшить работу: как почистить печень с помощью простых продуктов
чи можна варити заморожене м'ясо
Будет вкусно, но при нескольких условиях: можно ли варить замороженное мясо

Видео
Карта бойових дій в Україні

Карта боевых действий 15 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:01:22
Перехваченные разговоры
Бывало, пол человека разрывало: признание русского убийцы в перехваченных разговорах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Бронированные черепахи помогают ВСУ! Как врачи-бизнесмены стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Истории пограничников! Как наши герои обороняли Донецкое направление от российских захватчиков
0:03:31
Троєщинські луки
Троещинские луга спасли! Экологи и депутат Киевского городского совета не дали рейдерам уничтожить природу
0:03:57
Богородичне
Хронология боев за Богородичное: оккупанты сбросили авиабомбу, жгли лес фосфором, но оставили после себя только мусор
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Украинские разработки меняют мир! Что известно о бионических руках, новых антибиотиках и перчатках для перевода
0:12:54
Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості
Минобороны не закупает аптечки? Хватает ли военным тактической медицины и какого она качества — подробнее
0:12:48
Ситуація на Кримському мосту сьогодні 14 вересня 2023
“Режим проветривания” в Керчи: Гуменюк про Крымский мост и маневры вражеских кораблей
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 14 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
посівний календар на вересень
Читать дальше
За своим краем ухаживай и урожай собирай! Лунный посевной календарь на сентябрь 2023
Рош га-Шана
Читать дальше
Рош Га-шана — что это за праздник и почему именно в Украину приезжают хасиды

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь