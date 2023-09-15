Чтобы было вкусно и безопасно: календарь грибника 2023, и оптимальные сроки, когда собирать грибы

Осень приносит нам не только особую атмосферу и настроение, но и урожайный сезон грибов, из которых можно готовить вкусные супы. Ведь в этот период самая подходящая погода — выпадает много росы, а земля впитывает немало влаги из осадков. Поэтому особым поклонникам всегда интересно знать, когда собирать грибы.

Однако стоит отметить, что во время военного положения запрещено ходить в лес из-за минной опасности. Поэтому следует следить за сообщениями ГСЧС и местных властей.

Когда собирать грибы — осень 2023

Грибной сезон начинается еще в апреле, но наиболее урожайной все равно будет осень.

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Сентябрь

Чаще всего в этот месяц можно найти белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята.

Удачными днями для сбора грибов согласно лунному календарю будут: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.

Октябрь

В октябре можно найти немного меньше видов грибов, но все же грибников будут радовать белые грибы, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, сыроежки, опята, грузди.

Лучшие дни для сбора грибов: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 октября.

Ноябрь

В ноябре ожидаемо может быть уже достаточно холодно, поэтому найти можно будет не так много видов грибов: опята, вешенки, трюфели.

Искать их следует 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября.

Опасность самостоятельного поиска грибов

Прежде всего следует отметить, что неопытные грибники могут перепутать несъедобные грибы со съедобными. Кроме того, обычные перезрелые грибы или зараженные паразитами тоже могут быть опасными и вызвать отравление. Поэтому читай, как распознать отравление грибами и оказать первую помощь.

Не рекомендуется и самостоятельно ходить искать грибы, ведь после начала полномасштабной войны РФ против Украины возросла опасность подорваться на минах или неразорванных снарядах. Поэтому следует следовать указаниям ГСЧС и местных военно-гражданских администраций.

Также раньше мы объясняли, почему запрещено ходить в лес во время военного положения.

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