Категория С1: на чем можно ездить — список транспортных средств

Люди, которые уже сдавали экзамены в сервисных центрах МВД и понимают тонкости получения водительского удостоверения в Украине, знают, что существует множество различных категорий, дающих право управлять различными видами транспорта.

И если по В и А все понятно и просто, то возникает вопрос, какими видами транспорта можно управлять, имея другие категории. Категория С1: на чем можно ездить и как получить — читай в материале.

Категория С1: на чем можно ездить и что известно о других видах транспорта

На официальном сайте сервисного центра МВД указано, что есть определенные категории транспортных средств, по которым граждане могут быть допущены к управлению.

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В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 08 мая 1993 № 340, транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии водительского удостоверения, в зависимости от их типов и назначения делятся на категории:

А1 — мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, имеющие двигатель объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт;

А — мотоциклы, в том числе с боковым прицепом, и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом 50 куб. сантиметров и больше или электродвигатель мощностью 4 кВт;

В1 — квадро- или трициклы, мотоколяски и другие трехколесные (четырехколесные) транспортные средства, масса не должна превышать 400 килограммов;

В — автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, должно быть 8 сидений (кроме места водителя);

С1 — предназначенные для перевозки грузов автомобили с максимальной массой от 3500 до 7500 килограммов;

С — предназначенные для перевозки грузов автомобили с максимальной массой до 7500 килограммов;

D1 — автобусы, в которых количество мест для сидения, кроме сидения водителя, не превышает 16;

D — тоже пассажирские автобусы, в которых мест свыше 16;

ВЕ, С1Е, СЭ, D1E, DE — составы транспортных средств с тягачем категории В, С1, С, D1 или D, которым водитель имеет право управлять, но не относящийся к указанным категориям составов транспортных средств;

Т — трамваи и троллейбусы.

Водительское удостоверение с категорией С1: что известно

Посредством открытой категории С1 можно водить небольшими и средними грузовиками весом примерно от 3,5 до 7,5 тонны. Прицеп должен быть до 0,75 тонн.

Важно отметить, что если у тебя есть водительское удостоверение, в котором открыта подкатегория С, то автоматически получаешь право на вождение легких и средних грузовиков, входящих в подкатегорию С1. Подходящую категорию можно открыть с 18 лет.

Как получить категорию С1

Поскольку ее выдают одновременно с категорией С во время прохождения обучения в автошколе и сдачи экзаменов (теоретического и практического), отдельно сдавать на категорию не нужно.

То есть специального обучения для управления ТС в категории С1 не требуют. Чтобы получить водительские права категории С1, в первую очередь нужно пройти курс в лицензированной автошколе и сдать экзамены в Сервисном центре МВД.

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