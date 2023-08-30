Когда бабье лето 2023: все о погоде осенью и чего нам ждать

Бабье лето — это интересное время, когда на календаре уже осень, а за окном можно увидеть солнечную и теплую погоду. Простыми словами — это народное название периода от нескольких дней до трех недель с наступающей осенью теплой и солнечной погодой. Когда бабье лето и какая погода будет осенью 2023 — читай в материале.

Когда бабье лето и какой будет погода в дальнейшем

В августе этого года украинцы почувствовали на себе настоящую адскую жару. Отметки термометра достигали +38 градусов тепла. А в некоторых регионах и выше. Однако, по данным Украинского гидрометеорологического центра, сентябрь не будет радовать украинцев жарой.

Как отмечается на сайте центра, средняя месячная температура предполагается 15-19° тепла, в Карпатах 12-13°, что на 1-2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-100 мм, что в пределах нормы.

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Бабье лето 2023 в Украине: что известно о погоде в октябре

На сайтах центров прогнозов в октябре в Украине предполагается существенное похолодание. Поэтому следует быть готовыми к ранним заморозкам. Хотя начало осени будет классическим, умеренное тепло будет сменяться похолоданиями. Поэтому нам нужно ожидать два-три бабьих лета.

Когда бабье лето 2023: погода на ноябрь

Из-за того, что в сентябре и октябре не будет такой жары, как сейчас, в дальнейшем синоптики прогнозируют неприятные сюрпризы (сильное похолодание).

Потому зима в этом году начнется довольно рано.

А бабье лето начнется в середине сентября, еще одно — в конце месяца (во второй декаде). Прогнозируют, что два бабьих сентябрьских лета будут кратковременными.

Когда бабье лето в 2023 году: что известно о первых заморозках

Сильную прохладу прогнозируют уже в октябре. Второй месяц осени подарит первые заморозки. И если днем погода должна быть теплой и ветреной, то октябрьские ночи могут подвести холодом и морозом. Кроме этого, именно в октябре украинцам стоит ожидать небольших дождей. Слишком сильных холодов в этот период еще не ожидается.

Бабье лето 2023 в Украине: что будет на Покрову

Первые два бабьих лета будут в сентябре. А вот третье настанет примерно после Покровы (14 октября). Несмотря на достаточно сухой период, ночью температура воздуха будет опускаться все ниже, но это еще не означает приход сильных заморозков.

Погода в ноябре 2023: что ожидать

Синоптики прогнозируют дождливый ноябрь. Первая часть должна быть влажной и с непродолжительными осадками. Тогда ночью температура будет опускаться в минусы, а днем будет немного выше 0°C.

Температура воздуха немного повысится к концу этой десятидневки, при этом количество осадков уменьшится.

В середине месяца обещают незначительное потепление. Вторая часть должна быть достаточно теплой, почти без осадков.

Ранее мы рассказывали какой будет зима 2023-2024 в Украине.

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