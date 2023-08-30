Когда бабье лето 2023: все о погоде осенью и чего нам ждать

Бабье лето — это интересное время, когда на календаре уже осень, а за окном можно увидеть солнечную и теплую погоду. Простыми словами — это народное название периода от нескольких дней до трех недель с наступающей осенью теплой и солнечной погодой. Когда бабье лето и какая погода будет осенью 2023 — читай в материале.
В августе этого года украинцы почувствовали на себе настоящую адскую жару. Отметки термометра достигали +38 градусов тепла. А в некоторых регионах и выше. Однако, по данным Украинского гидрометеорологического центра, сентябрь не будет радовать украинцев жарой.
Как отмечается на сайте центра, средняя месячная температура предполагается 15-19° тепла, в Карпатах 12-13°, что на 1-2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-100 мм, что в пределах нормы.
На сайтах центров прогнозов в октябре в Украине предполагается существенное похолодание. Поэтому следует быть готовыми к ранним заморозкам. Хотя начало осени будет классическим, умеренное тепло будет сменяться похолоданиями. Поэтому нам нужно ожидать два-три бабьих лета.
Из-за того, что в сентябре и октябре не будет такой жары, как сейчас, в дальнейшем синоптики прогнозируют неприятные сюрпризы (сильное похолодание).
Потому зима в этом году начнется довольно рано.
Потому зима в этом году начнется довольно рано.
А бабье лето начнется в середине сентября, еще одно — в конце месяца (во второй декаде). Прогнозируют, что два бабьих сентябрьских лета будут кратковременными.
Сильную прохладу прогнозируют уже в октябре. Второй месяц осени подарит первые заморозки. И если днем погода должна быть теплой и ветреной, то октябрьские ночи могут подвести холодом и морозом. Кроме этого, именно в октябре украинцам стоит ожидать небольших дождей. Слишком сильных холодов в этот период еще не ожидается.
Первые два бабьих лета будут в сентябре. А вот третье настанет примерно после Покровы (14 октября). Несмотря на достаточно сухой период, ночью температура воздуха будет опускаться все ниже, но это еще не означает приход сильных заморозков.
Синоптики прогнозируют дождливый ноябрь. Первая часть должна быть влажной и с непродолжительными осадками. Тогда ночью температура будет опускаться в минусы, а днем будет немного выше 0°C.
Температура воздуха немного повысится к концу этой десятидневки, при этом количество осадков уменьшится.
Температура воздуха немного повысится к концу этой десятидневки, при этом количество осадков уменьшится.
В середине месяца обещают незначительное потепление. Вторая часть должна быть достаточно теплой, почти без осадков.
Ранее мы рассказывали какой будет зима 2023-2024 в Украине.
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