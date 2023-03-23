Успей увидеть цвет сакуры: когда и где это можно сделать в Украине

Весна у всех ассоциируется с периодом цветения, однако особое внимание всегда привлекает именно цвет сакуры. Цветение сакуры долгое время воспринималось как исключительно японское традиционное зрелище.

Однако сегодня совсем не обязательно отправляться в далекую Японию, чтобы увидеть это чудо, ведь в наши дни сакура растет во многих уголках земли, в том числе и в Украине.

Розовый цвет и приятный запах привлекают не только жителей городов, но и туристов со всей Украины.

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Когда цветет сакура

Сакура – ​​теплолюбивое дерево, поэтому стоит дождаться тепла, чтобы взглянуть на ее розовый цвет.

Цветение сакуры совсем непродолжительный процесс и занимает всего две недели. К тому же в Украине сезон цветения сакур проходит позже, чем в Японии.

Чтобы успеть увидеть ее цвет, стоит обратить внимание на конец апреля и начало мая.

Однако сроки могут смещаться в зависимости от погодных условий.

Где можно увидеть цвет сакуры в Украине

Украинцы давно переняли японскую традицию высаживать сакуры на улицах городов и даже возле своих домов, поэтому в Украине сейчас много мест, где можно ее встретить.

Самым популярным является Ужгород, там даже традиционно проводят местный фестиваль Сакура Фест. Не менее известным местом является Мукачево, туда уже давно приезжают туристы, чтобы фотографировать японские вишни.

Кроме Мукачево и Ужгорода, сакуры можно увидеть также в Киеве и Львове.

Однако Ужгород может похвастаться не только цветом сакуры. Ранее Вікна рассказывали, что можно посмотреть в Ужгороде и чем интересен этот город.