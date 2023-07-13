Совсем скоро: когда День бухгалтера 2023 года в Украине и как его празднуют

Бухгалтеры — это представители одной из самых ответственных профессий. Ведь они имеют дело с документацией финансовой части каждого бизнеса.

Если среди твоих родственников, друзей или знакомых есть бухгалтеры, не забудь их поздравить. Ведь в Украине День бухгалтера отмечают 16 июля. Когда День бухгалтера 2023 в мире и как его празднуют, — читай в материале.

Международный день бухгалтера: дата

Международный день бухгалтера отмечают ежегодно 10 ноября. Отношение к событию имеют все, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью. Поэтому в Украине День бухгалтера празднуют дважды — летом и осенью.

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Отмечают этот праздник на основании датированного 18 июня 2004 года указа Президента Украины 662/2004. Дата праздника была установлена 16 июля потому, что именно в этот день в суверенной Украине, в 1999 году приняли Закон Украины, где были закреплены основные положения О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.

День бухгалтера 2023 в Украине: в чем суть праздника

В этот день важно напомнить о важности профессий бухгалтеров и аудиторов. Это касается не только профессионалов, но и студентов, намеренных освоить тонкости этой нелегкой работы.

Как празднуют День бухгалтера в Украине

По традиции, во многих компаниях устраивают разные кооперативы, где сотрудники общаются в непринужденной атмосфере. Многие руководители награждают самых усердных сотрудников премиями или словами благодарности. Коллеги обмениваются подарками.

Кто празднует День бухгалтера 2023

Праздник отмечают преподаватели экономических вузов, студенты и специалисты в сфере бухгалтерского учета. Также его отмечают и студенты бухгалтерских колледжей.

Чем занимается бухгалтер

Бухгалтеры — это не только те люди, которые знают все о дебете с кредитом. Именно бухгалтеры:

занимаются начислением заработной платы;

готовят отчетность в фискальную службу;

следят за финансовыми потоками;

следят за затратами на производство;

производят инвентаризацию и обрабатывают документацию.

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