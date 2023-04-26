Праздники

Когда День парикмахера 2023: дата, история и поздравления в прозе

Анна Голишевская, редактор сайта 26 апреля 2023, 14:30
Перукар
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як вивести зайву рідину з організму без шкоди для здоров'я
Отеки и головная боль? Как вывести лишнюю жидкость из организма — простые способы
Податкові накладні 2023: терміни реєстрації
Приятные новости из налоговой! Что нужно знать о регистрации накладных 2023
фарбування волосся
Сама себе стилист: инструкция, как самостоятельно покрасить волосы
Користь та шкода полуниці
Сильный антиоксидант и улучшает кровообращение. Рассказываем о пользе и вреде клубники
Смотреть больше

Материалы по теме

фарбування волосся
Сама себе стилист: инструкция, как самостоятельно покрасить волосы
Як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів
Быстро и эффективно: как избавиться от перхоти в домашних условиях — советы трихологов
2023
Женские короткие стрижки 2023: модные тренды года, цвета и техники
Народні методи при випадінні волосся: шкода та користь
Народные методы — вред или польза для волос? Трихолог о бабушкиных методах

Видео
0:06:18
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну

Война дважды лишила ее дома, но она не сдается и продолжает учить детей! История учительницы из Донбасса
0:03:55
Іноземні і українські медики працюють разом
Путешествовал по Руанде, но таких ранений не видел — мировые медики объединились, чтобы вылечить украинцев
0:03:28
Волонтеры
Разделения на женщин и мужчин нет! Как работают волонтеры Красного Креста в опасных местах
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты живут в детских лагерях, пока РФ ищет им замену: карта боевых действий в Украине 26 апреля в режиме онлайн
0:03:33
у Бердянському районі псевдо комендант особисто віддавав накази про побиття та розстріли
Командир отдавал жестокие приказы, заставляя пытать пленных за украинские Telegram-каналы
0:02:54
Ростислав Янчишен
Пророческая роль. Как жил и погиб солист Одесской оперы и защитник Украины Ростислав Янчишен
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
0:03:12
Запорожская область
Россияне уничтожили целый поселок за один день! Воспоминания жителей Запорожской области об оккупации
0:00:57
Украинская школа
Онлайн-школа — это не совсем школа. Зеленский высказался об украинском образовании на фоне войны
0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы
Больше видео
фарбування волосся
Читать дальше
Сама себе стилист: инструкция, как самостоятельно покрасить волосы
Користь та шкода полуниці
Читать дальше
Сильный антиоксидант и улучшает кровообращение. Рассказываем о пользе и вреде клубники

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь