Праздники

Учитель мой, светоч неземной: когда День учителя 2023 года в Украине

Анна Голишевская, редактор сайта 01 сентября 2023, 11:14
День вчителя

Больше новостей
денні ходові вогні
С 1 мая больше не штраф? Когда включать ближний свет фар в Украине
Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік
“Я футболист, но нужны слесари”. Как война изменила рынок труда и какой работы сейчас больше всего
морква
Как хранить морковь в погребе, чтобы она не испортилась: эффективные методы
Українські зірки відвели дітей у перший клас: як минає 1 вересня
Шагают в новый этап жизни! Украинские звезды показали, как ведут детей в школу — подборка фото
Смотреть больше

Материалы по теме

Українські зірки відвели дітей у перший клас: як минає 1 вересня
Шагают в новый этап жизни! Украинские звезды показали, как ведут детей в школу — подборка фото
Тест на знання шкільної програми
Мультитест для взрослых – проверь, насколько хорошо ты помнишь школьную программу
скільки грошей давати в школу
Это мало или много? Сколько денег давать ребенку в школу
Побажання онуку та онучці на 1 вересня — приємні привітання
Новый этап в жизни! Сердечные и теплые поздравления внукам с 1 сентября в прозе и стихах

Видео
0:04:19
Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік

“Я футболист, но нужны слесари”. Как война изменила рынок труда и какой работы сейчас больше всего
0:04:56
Збір на БПЛА та тепловізори для партизан: зірки активно долучаються
Приобщились и Жадан, и Бедняков! Благотворительный сбор для наших партизан — на что и как задонатить
0:02:51
Багі для військових
Надежный, быстроходный и манёвренный! Конструктор из Ужгорода разработал для военных уникальный вездеход
0:03:00
День пам'яті загиблих
Самое ужасное — хоронить своего ребенка: отец погибшего в Николаеве нацгвардейца не сдержал слез
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 1 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:25
Благодійний фонд Рій
Можно спать под дождем и в холоде: благотворительный фонд производит уникальные спальники для военных
0:05:29
Історія переселенців з Херсонщини, які почали життя наново на Київщині
Оставаться дома было невозможно! История переселенцев из Херсонской области, которые начали жизнь с чистого листа
0:03:50
Трагедія в Ізюмі
Новейший 3D-сканер позволит восстановить события трагедии в Изюме. Имена преступников скоро обнародуют
турнікети
Это жизнь наших бойцов! Что показали проверки аптечек и сколько турникетов соответствуют стандартам
0:02:39
Ілля Жеведь: історія бійця Гвардії наступу про початок повномасштабної війни
Страха не было, была радость: боец Гвардии наступления о первых эмоциях на передовой и жажде победы
Больше видео
Баклажани
Читать дальше
Ни в коем случае не выбрасывай: как убрать горечь из баклажанов
маникюр осень 2023
Читать дальше
Насыщенные темные или незаметные прозрачные? Мировые тренды маникюра на осень 2023

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь