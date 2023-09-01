Учитель мой, светоч неземной: когда День учителя 2023 года в Украине

Совсем недавно школьники и их родители скупали дневники и цветы в ожидании 1 сентября. А уже совсем скоро украинских педагогов ждет другой важный праздник – День учителя!

Когда отмечается день учителя в 2023 году в Украине? Какая история праздника и кого приветствовать в этот день? Дата празднования дня учителя – в материале!

Когда день учителя в 2023 году

День учителя в Украине в этом году приходится на воскресенье, 1 октября.

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Не секрет, что День учителя украинцы отмечают ежегодно в первое воскресенье октября, а с праздником поздравляют не только учителей, но и педагогов.

День учителя 2023 года: история праздника

В первый раз этот праздник начали отмечать в Бразилии, в маленькой школе города Сан-Пауло. Интересно, что почти 200 лет тому назад бразильский Император Педро I издал Указ о начальном образовании.

Согласно указу, в каждом населенном пункте страны должна быть своя школа для обучения азбуке детей.

Впервые День учителя отпраздновали в 1947 году. В тот день педагоги и ученики устроили уютное празднование и принесли в школу выпечку, которую готовили сами.

А вот в Украине День учителя отмечают относительно недавно, 29 лет назад.

Он не является нерабочим днем, но в День учителя в школах делают различные праздничные мероприятия, основная цель которых – поблагодарить учителей за нелегкий ежедневный труд.

Что дарить на День учителя 2023

Если вы ломаете голову над тем, что подарить учительнице на День учителя 2023 вместо цветов, ловите интересный список подарков.

Набор напитков: чай или кофе в подарочной упаковке.

Сертификат в книжный магазин или любой другой (зависит от интересов самого учителя).

Вкусный шоколад или корзина фруктов.

Посуда. Достаточно практично и лишним точно не будет.

Фотоальбом. В него можно вклеить фото вашего класса с веселых школьных лет.

Набор записных книжек из качественных материалов.

На самом деле важно не то, что ребенок подарит на День учителя, а как он это сделает. Одними из лучших подарков учителю в это время будут усердие и обучение ученика.

Раньше мы рассказывали, как организовать обучение дома, чтобы ребенок не ленился заниматься.

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