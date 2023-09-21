Когда можно обрывать яблоки на зиму 2023 и как лучше сохранять урожай: оптимальные сроки

Анна Голишевская, редактор сайта 21 сентября 2023, 21:30
Когда можно обрывать яблоки на зиму 2023 и как лучше сохранять урожай: оптимальные сроки
Фото: Unsplash

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