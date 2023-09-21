Когда можно обрывать яблоки на зиму 2023 и как лучше сохранять урожай: оптимальные сроки

Чтобы не испортить урожай, следует знать, как и когда нужно собирать яблоки. Ведь разные сорта обрывают в разное время. Когда можно обрывать яблоки на зиму и что нужно это знать — читай в материале.
Сорта яблок делят чаще всего на три группы.
Чтобы точно понять, созрело яблоко или нет, важно пользоваться такими лайфхаками.
Для того чтобы яблоки сохранились подольше, нужно соблюдать основные правила сбора.
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