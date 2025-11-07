Когда световой день начнет увеличиваться: время, когда Солнце снова будет доминировать

Зима, хоть и богата праздничными днями и весельем, все же имеет несколько недостатков. Среди всего — короткий световой день, ведь уже после 16:00-16:30 на улице становится темно.

Когда день начнет расти в 2025-2026 году, рассказываем дальше.

Когда день начнет увеличиваться 2025 год

Продолжительность светового дня зимой и летом очень отличается. Мы привыкли, что летом солнце остается на небосклоне вплоть до 21:00-21:30, в то время как зимой уже после полудня наступает сумерки.

Поэтому нужно учитывать такие дни, как день зимнего и летнего солнцестояния: это время, когда солнце находится в своем зените и проходит самый короткий и самый длинный световой день в году соответственно.

В 2025 году День зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. Тогда световой день будет кратчайшим за весь год и продлится всего восемь часов.

После 21 декабря 2025 года световой день будет постепенно увеличиваться.

Когда день начнет увеличиваться 2026 год

Световой день начнет увеличиваться после дня зимнего солнцестояния и станет самым продолжительным 21 июня 2026 года, в день летнего солнцестояния.

21 июня 2026 световой день будет самым продолжительным.

Выравниваться продолжительность дня и ночи начнет после зимнего солнцестояния и в момент весеннего равноденствия, приходящегося 20 марта 2026 года. После этого продолжительность светового дня будет увеличиваться вплоть до зимнего времени.

