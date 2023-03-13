Послушная лоза — большие ягоды: когда обрезать виноград весной и зачем это делать

Весной садоводы начинают подготавливать рассаду для огорода, сеять разные семена и думать о том, как будет выглядеть их сад летом. Весной нужно обрезать деревья, кусты и виноград. Мы расскажем, когда обрезать виноград весной и зачем это делать.

Когда обрезать виноград весной

Обрезать виноград весной нужно при температуре +5+7°С, обычно этот период наступает в марте. Но иногда первый месяц весны может быть холодным, поэту стоит дождаться соответствующей температуры.

Некоторые садоводы обрезают виноградную лозу, ориентируясь на фазы Луны. Виноград старше трех лет обрезают на убывающую Луну, чтобы ветви отрастали медленнее. А молодое растение наоборот — на растущую Луну. Тогда основные побеги укрепляются.

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Зачем обрезать виноград

Есть две главные цели, для которых обрезают виноград весной: улучшение плодоношения и разрежение ветвей.

А проведенное пасынкование улучшит количество и качество ягод.

Пасынкование винограда — обрезка нынешних побегов, растущих в пазухах листьев. Пасынки надо срезать, оставляя один-два листика у основания. Если пропустить этот этап, за лето пасынок будет иметь собственные веточки.

Если не обрезать и не пасынковать виноград весной, он будет расти, как ему вздумается. Свои соки он будет пускать не на плоды, а на листья и верхушку. Из-за этого ягоды будут маленькими и не вкусными.

Также весной срезают все побеги, которые в прошлом году отплодоносили, оставляя пни по 0,5 см.

После обрезки надо провести обработку винограда.

Советы по обрезанию винограда

При обрезании винограда надо обратить внимание на следующие факторы:

лоза не должна превышать 180 см;

лучшая толщина лозы — 6-12 мм;

побеги тоньше 5 мм и грубее 12 мм — срезают;

пенёк, который оставляют над почкой, должен быть равен 3 см;

надо срезать листья, которые затеняют гроздья.

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