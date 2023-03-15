Когда обрезать вишню весной: советы, чтобы ягоды были крупными и сочными, а ветви — послушными

Каждую весну для садовода наступает время обрезать вишню. Этот процесс важен, ведь от него зависит качество ягод, растущих на дереве. А также это позволяет сформировать внешний вид дерева, оно будет аккуратным, ветки не будут расти хаотично. Мы расскажем, когда можно обрезать вишню весной.

Когда можно обрезать вишню весной

Вишню обрезают с наступлением теплой весны. Этот процесс не привязан к конкретной дате. Надо следить за погодой. Обычно обрезка вишни приходится на вторую половину марта, если зима была относительно теплой. В регионах с более холодным климатом вишню могут обрезать в апреле или начале мая.

Главное, что должен помнить садовник, — вишню надо обрезать до начала сокодвижения.

О том, что сок уже начал двигаться по дереву, можно понять благодаря набряклым почкам. Если ты решил(-а) обрезать вишню, но пошел дождь или снег, лучше отложить это дело. Во-первых, плохие погодные условия усложнят процесс, а во-вторых, раны на деревьях будут хуже зарастать.

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Зачем обрезать вишню весной

Садоводы обрезают вишню весной и осенью, но их цели отличаются. Весной формируют крону дерева, чтобы улучшить урожайность и избежать загущенности веток. И если это сделать правильно, то осенью даже не придется браться за секатор.

Также обрезка вишни весной не дает веткам спутаться между собой, они растут в заданном направлении. Это предотвращает болезни, которые могут ослаблять дерево и влиять на его плоды.

Необрезанные ветви растут хаотично, путаются и мешают друг другу. Это забирает у дерева много питательных веществ и ослабляет его, что влияет на формирование плода. Ягод может быть очень мало, они будут маленькими и безвкусными.

Главные целые обрезки вишни весной:

формирование кроны;

регулирование продуктивности;

удаление старых и поврежденных ветвей;

улучшение плодовитости;

омоложение дерева.

При обрезке вишни следует убирать поврежденные и сухие ветки. Если часть веток подмерзла за зиму, их следует удалить до живой ткани (если ветвь важна для формирования кроны) или на кольцо (если нет).

Основные правила обрезки вишни

Есть несколько основных правил, которые нужно соблюдать при обрезке вишни весной:

самыми первыми срезать ветви, которые размещаются плотно друг к другу и мешают доступу света к стволу и плодам;

вторыми убирать ветки, сплетающиеся друг с другом;

если ветви слишком сильно сплелись между собой, срезать обе;

отпиливать устаревшие, больные и поврежденные побеги;

прореживать крону от лишних побегов;

укорочению подвергают только молодые вишни, не старше трех-четырех лет;

однолетние побеги длиннее 0,5 м нужно уменьшать на ⅓;

годовой прирост у плодящего дерева не надо обрезать, ведь оно может засохнуть.

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