Когда обрезать вишню весной: советы, чтобы ягоды были крупными и сочными, а ветви — послушными

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 марта 2023, 16:45
Коли обрізати вишню навесні 2023 року і як це правильно зробити
Фото: Pexels

Больше новостей
Популярні серіали Netflix: ТОП-7 серіалів за весь час
Популярные сериалы Netflix, которые стоит посмотреть на досуге: от детектива и романтики до ограбления и фантастики
Як перевірити золото в домашніх умовах — прості способи
Хорошая подделка или дорогой металл: как проверить золото на подлинность
Авто на фронт
Едут на фронт, чтобы приближать победу. Как старые авто становятся сокровищем в руках мастеров
Как устранить пигментацию
Кремы здесь не помогут: советы, как избавиться от пигментации и не навредить коже
Смотреть больше

Материалы по теме

Персик
Как обрезать персик весной 2023: основные правила для щедрого урожая
Редиска
Когда сажать редиску в открытый грунт 2023 и как правильно это делать
Петрушка
Когда сеять петрушку в открытый грунт: лучшие дни для хорошего урожая
чим білити дерева навесні
Чем белить деревья весной 2023: правила красивого и здорового сада

Видео
0:03:11
Авто на фронт

Едут на фронт, чтобы приближать победу. Как старые авто становятся сокровищем в руках мастеров
0:02:44
Модульний будинок
Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное
0:05:59
Юлия
От рекламы брендов до защиты Украины: как военная Юлия ломает стереотипы
0:03:16
Анна Мелешко
Рожала дома, зашивали обычной иглой: история одних родов под оккупацией
Карта бойових дій в Україні
Захватчики готовятся к обороне, но не прекращают штурмов: карта боевых действий в Украине 15 марта в режиме онлайн
0:04:59
Илья Пилипенко
Когда очнулся, вокруг все пылало! История танкиста Ильи Пилипенко
0:02:51
Бійці ЗСУ відновили російський танк
Не хуже Абрамса! Бойцы ВСУ восстановили российский танк, чтобы уничтожать его бывших владельцев
0:04:23
історії українських добровольців
Они обивали пороги военкоматов! Невероятные истории украинских добровольцев
0:04:45
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм
Юрик, или Дорога, не касаясь земли — украинский фильм, рассказывающий историю детей войны
0:03:11
Історія Юлії Кобзар зі зруйнованого будинку у Запоріжжі
Потеряла все в разрушенном доме, а муж чудом выжил! История женщины из разрушенного дома в Запорожье
Больше видео
Позивний Надія: новий проект на СТБ – дата прем’єри
Читать дальше
Позивний Надія! Проект о несокрушимых и смелых украинских женщинах: когда премьера и где смотреть
ризотто
Читать дальше
Как вкусно приготовить Ризотто: настоящий итальянский рецепт пошагово

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь